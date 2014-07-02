Matonpesukone BRC 30/15 C
Pienikokoinen matonpesulaite nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen pienemmille alueille. Sopii myös kohdennettuun pistepuhdistukseen ja mattojen välipuhdistukseen tai tahranpoistoon.
Tämä matonpuhdistuslaite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 200-800 m² pinta-alaan. Kelluvalla harjalla voidaan saavuttaa täydelliset puhdistustulokset myös epätasaisilla alueilla. Tämä vetämällä liikuteltava malli kulkee ketterästi myös ahtaampiin puhdistuskohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistusteho
- Sopii myös mattopintojen syväpuhdistukseen.
- Kelluva harjapää tarjoaa tasaisen harjapaineen kaikissa olosuhteissa.
- Maton kuidut kääntyvät ja puhdistuvat tehokkaasti.
Kompaktit ulkomitat
- Ihanteellinen pinta-aloille välillä 200 - 800 m².
- Voidaan varastoida pieneenkin tilaan.
- Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Aluekapasiteetti (perus-,väliaikaispuhdistus iCapsol) (m²/h)
|150
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|46
|Alipaine (mbar/kPa)
|300 / 30
|Suihkutuspaine, peruspuhdistus (bar)
|3,5
|Suihkutusmäärä, peruspuhdistus (l/min)
|1
|Työleveys, imurointi (mm)
|315
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|15 / 17
|Imuturbiinin teho (W)
|1130
|Harjamoottorin teho (W)
|76
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|36
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|35,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|920 x 360 x 750
Toimitus sisältää
- Harjojen määrä: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Työskentelysuunta: Taaksepäin