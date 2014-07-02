Matonpesukone BRC 30/15 C

Pienikokoinen matonpesulaite nopeaan ja taloudelliseen puhdistukseen pienemmille alueille. Sopii myös kohdennettuun pistepuhdistukseen ja mattojen välipuhdistukseen tai tahranpoistoon.

Tämä matonpuhdistuslaite soveltuu erinomaisesti käytettäväksi 200-800 m² pinta-alaan. Kelluvalla harjalla voidaan saavuttaa täydelliset puhdistustulokset myös epätasaisilla alueilla. Tämä vetämällä liikuteltava malli kulkee ketterästi myös ahtaampiin puhdistuskohteisiin.

Ominaisuudet ja edut
Erinomainen puhdistusteho
  • Sopii myös mattopintojen syväpuhdistukseen.
  • Kelluva harjapää tarjoaa tasaisen harjapaineen kaikissa olosuhteissa.
  • Maton kuidut kääntyvät ja puhdistuvat tehokkaasti.
Kompaktit ulkomitat
  • Ihanteellinen pinta-aloille välillä 200 - 800 m².
  • Voidaan varastoida pieneenkin tilaan.
  • Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Aluekapasiteetti (perus-,väliaikaispuhdistus iCapsol) (m²/h) 150
Ilman läpivirtaus (l/s) 46
Alipaine (mbar/kPa) 300 / 30
Suihkutuspaine, peruspuhdistus (bar) 3,5
Suihkutusmäärä, peruspuhdistus (l/min) 1
Työleveys, imurointi (mm) 315
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 15 / 17
Imuturbiinin teho (W) 1130
Harjamoottorin teho (W) 76
Paino (ilman varusteita) (kg) 36
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 35,5
Mitat (p x l x k) (mm) 920 x 360 x 750

Toimitus sisältää

  • Harjojen määrä: 1 kpl

Ominaisuuksia

  • Työskentelysuunta: Taaksepäin
