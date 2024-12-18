Kaikki muuttuu.

Ilman, että sinun tarvitsee muuttaa mitään.

Connect-moduuli on kaikki mitä tarvitset olemassa olevien laitteiden digitoimiseen valmistajasta riippumatta. Tämä tekee pienestä sijoituksesta suuren hyödyn, koska älykkäästi verkotetuilla laitteilla voit maksimoida puhdistustehon ja minimoida käyttökustannukset.

Todistettu puhdistusteho. Vain älykkäämpi.

Laitehallinnan avulla saat täyden hallinnan ja täydellisen yleiskuvan. Tästä eteenpäin tiedät aina missä koneesi ovat ja voit tarkistaa niiden tilan missä tahansa. Helpon käyttöliittymän ansiosta et tarvitse tähän mitään. Täältä löydät kaikki tiedot, joita voit käyttää pohjana prosessien optimointiin. Sähköpostitilauksemme avulla voit myös lähettää kaikki asiaankuuluvat KPI:t postilaatikkoosi, joten ne ovat aina ajan tasalla, jopa ilman päivittäisiä kirjautumisia.