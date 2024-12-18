Equipment management - järjestelmä laitteiden hallintaan
Pieni lisäys. Suuri merkitys. Yhteytesi tulevaisuuteen.
Yksi ja sama kalusto, mutta täysin uusilla hyödyillä. Jotta saat kaiken irti laitteistasi, sinun ei tarvitse panostaa siihen paljon. Connect-moduulit ovat kaikki mitä tarvitset olemassa olevien laitteiden digitalisointiin. Tämä tekee pienestä sijoituksesta suuren hyödyn, koska älykkäästi verkotetuilla laitteilla voit maksimoida puhdistustehon ja minimoida käyttökustannukset.
PUHTAUS KOHTAA ÄLYKKYYDEN.
Digitoi laitteesi ja lisää tehokkuutta koko kalustossa.
PUHTAUS KOHTAA ÄLYKKYYDEN.
Digitoi laitteesi ja lisää tehokkuutta koko kalustossa.
Kaikki muuttuu.
Ilman, että sinun tarvitsee muuttaa mitään.
Connect-moduuli on kaikki mitä tarvitset olemassa olevien laitteiden digitoimiseen valmistajasta riippumatta. Tämä tekee pienestä sijoituksesta suuren hyödyn, koska älykkäästi verkotetuilla laitteilla voit maksimoida puhdistustehon ja minimoida käyttökustannukset.
Todistettu puhdistusteho. Vain älykkäämpi.
Laitehallinnan avulla saat täyden hallinnan ja täydellisen yleiskuvan. Tästä eteenpäin tiedät aina missä koneesi ovat ja voit tarkistaa niiden tilan missä tahansa. Helpon käyttöliittymän ansiosta et tarvitse tähän mitään. Täältä löydät kaikki tiedot, joita voit käyttää pohjana prosessien optimointiin. Sähköpostitilauksemme avulla voit myös lähettää kaikki asiaankuuluvat KPI:t postilaatikkoosi, joten ne ovat aina ajan tasalla, jopa ilman päivittäisiä kirjautumisia.
VERKKOYHTEYS KÄYTÖSSÄ HETI: HYÖDYT
Laitteistonhallinta yhdistää laitteesi verkkoon – ja saat käyttöösi kokonaan uusia etuja.
Käyttöesimerkki 1: Geofencing - käyttäjän sijaintiin perustuva toiminta
Seuraa mahdollisia säästöjä: Live-lähetyksen avulla voit paikantaa kadonneeksi arvioituja laitteita ja parantaa koko kalustosi käyttöä. Tämä vähentää joutoaikaa ja lisää voittoa. Saat ilmoituksen heti, kun jokin laitteistasi poistuu sille määritetystä sijainnista. Tämä varmistaa, että varusteesi ovat aina oikeassa paikassa.
Käyttöesimerkki 2: Työtä ei ole vielä aloitettu / Tehtävä on jo suoritettu
Luottamus on hyvä asia, läpinäkyvyys vielä parempi: Laitteistonhallinnan ansiosta voit seurata saumattomasti siivousaikataulujen noudattamista ja todistaa sen milloin tahansa. Näin varmistat optimaalisen puhdistuslaadun ja maksimaalisen asiakastyytyväisyyden.
Käyttöesimerkki 3: Kaluston tehokkuus
Seuraamalla laitteidesi käyttöaikoja voit varmistaa kalustosi optimaalisen käytön.
Vajaakäyttöisiä laitteita voidaan käyttää muissa paikoissa esimerkiksi uusien ostojen välttämiseksi. Lisäksi erittäin korkean käyttöasteen laitteiden osalta voidaan päätellä, että suurempi laite saattaa olla tarpeen. Tämä pidentää laitteiden käyttöikää ja lisää tehokkuutta.
TULEVAISUUS – PÄIVITYS SAATAVILLA.
Connect-moduulit on helppo asentaa ja muuttaa tämän päivän laitteet huomisen digitaaliseksi siivouskalustoksi.
Tiedonsiirtomoduuli "Plug-in Connect"
Pieni lisäys, suuri vaikutus: Sinun tarvitsee vain liittää laitteen akku yhdistääksesi kompaktin kokoisen moduulin kalustosi verkkoon. Sisäänrakennetun SIM-kortin avulla se välittää nykyisen sijainnin ja muita arvokkaita tietoja, kuten käyttöajan ja akun jännitteen maailmanlaajuisesti. Moduuli on yhteensopiva lähes kaikkien laitteiden kanssa – joko Kärcheriltä tai kolmannen osapuolen toimittajilta.
Tiedonsiirtomoduuli "Machine Connect"
Täysi integrointi, kaikki edut: Machine Connect on saatavilla uusimman sukupolven laitteillemme – moduuli, joka liitetään suoraan koneen ohjausjärjestelmään. Et hyödy ainoastaan paikannustoiminnosta, vaan myös kaluston laajuisesta etäpäivityksestä napin painalluksella.
Ohjevideot
Luo siivouskohteita ja määritä koneita
Määritä koneiden puhdistusaikataulu
Tilaa ilmoituksia ja raportteja
Kutsu uusia käyttäjiä
Määritä konekohtaisia muistutuksia
Määritä koneet uudelleen toiseen paikkaan
Päivitä laitehallintasi seuraavalle tasolle
Skaalautuva soniq IQ -ekosysteemi tekee ammattimaisesta siivouksesta entistä älykkäämpää. All-in-one-ohjelmistoratkaisu yhdistää kaiken ammattilaisten tarvitseman neljään moduuliin – kaluston hallinnasta ja henkilöstöhallinnasta anturiohjattuihin siivoussuunnitteluun. Tämä säästää entistä enemmän aikaa ja rahaa sekä mahdollistaa prosessien edelleen optimoinnin ja asiakastyytyväisyyden parantamisen.
Paras yhteys tulevaisuuteen.
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