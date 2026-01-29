Pystymallinen, pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone muistuttaa mattoimuria, ja on aivan yhtä ketterä ja helppo käyttää. Moppiin verrattuna puhdistustulos on paljon perusteellisempi 10-kertaisen pintapaineen ja harjan korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) ansiosta. Likaveteen ei tarvitse koskea, sillä se imetään umpinaiseen säiliöön. Kone puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Tarvittaessa pesu voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, kun lika on pahasti pinttynyt. BR 30/4 C on tehokas 20 - 200 m² suuruisilla aloilla. Tehokas imu jättää lattian kuivaksi pesun jäljiltä ja auttaa ehkäisemään liukastumisen vaaraa. BR 30/4 C sopii ihanteellisesti kovien lattiapintojen puhdistamiseen esim. kauppoihin, ravintoloihin, huoltoasemille, hotelleihin, ravintoloihin sekä kuntosalien ja urheiluhallien pukuhuoneisiin.