Yhdistelmäkone BR 30/4 C
Erittäin pienikokoinen ja kevyt BR 30/4 yhdistelmäkone tarjoaa tehokkaan ja hygieenisen vaihtoehdon manuaaliselle lattiapintojen puhdistukselle. Koneen paino on vain 11,5 kg.
Pystymallinen, pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone muistuttaa mattoimuria, ja on aivan yhtä ketterä ja helppo käyttää. Moppiin verrattuna puhdistustulos on paljon perusteellisempi 10-kertaisen pintapaineen ja harjan korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) ansiosta. Likaveteen ei tarvitse koskea, sillä se imetään umpinaiseen säiliöön. Kone puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Tarvittaessa pesu voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, kun lika on pahasti pinttynyt. BR 30/4 C on tehokas 20 - 200 m² suuruisilla aloilla. Tehokas imu jättää lattian kuivaksi pesun jäljiltä ja auttaa ehkäisemään liukastumisen vaaraa. BR 30/4 C sopii ihanteellisesti kovien lattiapintojen puhdistamiseen esim. kauppoihin, ravintoloihin, huoltoasemille, hotelleihin, ravintoloihin sekä kuntosalien ja urheiluhallien pukuhuoneisiin.
Ominaisuudet ja edut
Huippunopea telaharja
- Kymmenen kertaa korkeampi harjapaine kuin manuaalisessa puhdistamisessa.
- Telaharja puhdistaa myös epätasaisia pintoja ja rakoja.
- Tela auttaa konetta eteenpäin, joten puhdistaminen on helppoa.
Kuivuu välittömästi
- Pehmeät imukumit poistavat kosteuden - eteen- ja taaksepäin.
- Lattia on välittömästi kuiva.
- Tehopuhdistuksessa imu voidaan kytkeä pois päältä jalkapolkimen avulla.
Imu voidaan kytkeä pois päältä
- Syväpuhdistuksessa pesuaine voidaan jättää lattiaan vaikuttamaan ja sitten imeä pois.
Säiliöt ovat irrotettavia
- Kätevä puhdasvesisäiliö voidaan irrottaa ja täyttää pienessäkin pesualtaassa.
- Likavesisäiliö voidaan irrottaa ja esimerkiksi tyhjentää laviaariin.
- Säiliöt voidaan irrottaa erikseen tai yhdessä. Sisältää kahvan helppoa kuljettamista varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|300
|Työleveys, imurointi (mm)
|300
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|4 / 4
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|200
|Työsuoritus (m²/h)
|130
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1450
|Harjapaine (g/cm²)
|100
|Veden kulutus (l/min)
|0,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 72
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Liitäntäteho (W)
|820
|Väri
|Antrasiitti
|Mitat (p x l x k) (mm)
|507 x 343 x 1145
Toimitus sisältää
- Telaharja: 1 kpl
- Kuljetuspyörät
- 2 suoraa imusuulaketta: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Verkkovirtakäyttöinen