Erittäin pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone, joka tarjoaa hygieenisen vaihtoehdon manuaaliselle lattiapintojen puhdistukselle. Tehokas pesu ja kuivaus eteen- ja taaksepäin.

Pystymallinen, pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone muistuttaa mattoimuria ja on aivan yhtä ketterä ja helppo käyttää. Moppiin verrattuna puhdistustulos on paljon perusteellisempi 10-kertaisen pintapaineen ja harjan korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) ansiosta. Likaveteen ei tarvitse koskea, sillä se imetään umpinaiseen säiliöön. Kone puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Tarvittaessa pesu voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, kun lika on pahasti pinttynyt. Erittäin matala pesupää (7 cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokkaan kuivauksen ansiosta lattia on heti valmis käytettäväksi ja liukastumisen vaara saadaan ehkäistyä.

Kymmenen kertaa korkeampi harjapaine kuin manuaalisessa puhdistamisessa. Telaharja puhdistaa myös epätasaisia pintoja ja rakoja. Tela auttaa konetta eteenpäin, joten puhdistaminen on helppoa.
Pehmeät imukumit poistavat kosteuden - eteen- ja taaksepäin. Tehopuhdistuksessa imu voidaan kytkeä pois päältä jalkapolkimen avulla.
Voimansiirto Verkkovirtakäyttöinen
Vetomoottori Edistyksellinen harjan säätö
Työleveys, harjat (mm) 300
Työleveys, imurointi (mm) 300
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 4 / 4
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) 200
Työsuoritus (m²/h) 130
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 1450
Harjapaine (g/cm²) 100
Veden kulutus (l/min) 0,3
Äänenvoimakkuus (dB(A)) max. 72
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Liitäntäteho (W) 820
Väri Antrasiitti
Mitat (p x l x k) (mm) 495 x 340 x 1145

  • Telaharja: 1 kpl
  • Mikrokuitutela: 1 kpl
  • Kuljetuspyörät
  • 2 suoraa imusuulaketta: 1 kpl
  • Manuaalinen imurointi

  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Verkkovirtakäyttöinen
Yhdistelmäkone BR 30/4 C Adv
