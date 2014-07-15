Yhdistelmäkone BR 30/4 C Adv
Erittäin pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone, joka tarjoaa hygieenisen vaihtoehdon manuaaliselle lattiapintojen puhdistukselle. Tehokas pesu ja kuivaus eteen- ja taaksepäin.
Pystymallinen, pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone muistuttaa mattoimuria ja on aivan yhtä ketterä ja helppo käyttää. Moppiin verrattuna puhdistustulos on paljon perusteellisempi 10-kertaisen pintapaineen ja harjan korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) ansiosta. Likaveteen ei tarvitse koskea, sillä se imetään umpinaiseen säiliöön. Kone puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Tarvittaessa pesu voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, kun lika on pahasti pinttynyt. Erittäin matala pesupää (7 cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokkaan kuivauksen ansiosta lattia on heti valmis käytettäväksi ja liukastumisen vaara saadaan ehkäistyä.
Ominaisuudet ja edut
Huippunopea telaharjaKymmenen kertaa korkeampi harjapaine kuin manuaalisessa puhdistamisessa. Telaharja puhdistaa myös epätasaisia pintoja ja rakoja. Tela auttaa konetta eteenpäin, joten puhdistaminen on helppoa.
Kuivuu välittömästiPehmeät imukumit poistavat kosteuden - eteen- ja taaksepäin. Tehopuhdistuksessa imu voidaan kytkeä pois päältä jalkapolkimen avulla.
Säiliöt ovat irrotettavia
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|300
|Työleveys, imurointi (mm)
|300
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|4 / 4
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|200
|Työsuoritus (m²/h)
|130
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1450
|Harjapaine (g/cm²)
|100
|Veden kulutus (l/min)
|0,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 72
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Liitäntäteho (W)
|820
|Väri
|Antrasiitti
|Mitat (p x l x k) (mm)
|495 x 340 x 1145
Toimitus sisältää
- Telaharja: 1 kpl
- Mikrokuitutela: 1 kpl
- Kuljetuspyörät
- 2 suoraa imusuulaketta: 1 kpl
- Manuaalinen imurointi
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Verkkovirtakäyttöinen