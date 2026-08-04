Yhdistelmäkone BR 45/22 C BP Pack
Kattavasti varusteltu, akkukäyttöinen BR 45/22 C -yhdistelmäkone tarjoaa parasta telaharjatekniikkaa. Kääntyvä pesupää ja rattiohjaus takaavat erinomaisen ohjattavuuden ja suorituskyvyn.
BR 45/22 C -yhdistelmäkone on ihanteellinen valinta pieniin ja ahtaasti kalustettuihin tiloihin sekä isomman yhdistelmäkoneen pariksi. Sen omaisuudet taipuvat vaativiin erityiskohteisiin kuten kuvioiduille tai suuren kitkan omaaville lattiapinnoille. Koneen telaharjatoiminen pesupää kääntyy 200° kumpaankin suuntaan. KART-ohjausteknologian ansiosta ja se tarjoaa suuren työleveyden yhdistettynä poikkeukselliseen ketteryyteen. Kone sopii erinomaisesti ahtaisiin hyllyväleihin ja tiloihin, joissa tavallinen kone ei mahdu kääntymään. Rattiohjaus ja kääntyvä pesupää tekevät ohjauksesta kevyttä ja helppoa. Tämä mahdollistaa tiukat käännökset ja tarkan pesutuloksen kalusteiden vierustoilta ja kulmista. Tämä kone pesee myös taaksepäin ajettaessa. Sisäänrakennettu, suuritehoinen litiumioniakku mahdollistaa jopa kolme kertaa pidemmän käyttöiän kuin perinteiset lyijyakut. Se myös täysin huoltovapaa ja tarjoaa huolettomat latausrutiinit. Käyttämällä koneen eco!efficiency -tilaa käyttöaikaa voi lisätä merkittävästi. Se myös vähentää äänenvoimakkuutta noin 40%. Tämä on hyödyllinen ominaisuus päiväsaikaan tapahtuvassa siivouksessa ja meluherkissä kohteissa. Lisävarusteena saatavilla HEPA-suodatin.
Ominaisuudet ja edut
200 astetta kääntyvä pesupää takaa erinomaisen pesutuloksen myös kaarteissa.
- Erittäin ketterä ja tehokas – ideaalinen alueilla, joilla on paljon pylväitä ja huonekaluja.
- Harja on aina kulkusuuntaan nähden poikittain. Imujalka imee luotettavasti vettä myös nurkista.
- Tarpeen mukaan pesu ja kuivaus voidaan tehdä peruuttamalla.
Sisältää tehokkaan sisäänrakennetun laturin
- Laturi on aina mukana; lataus on aina mahdollista.
- Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ei energiankulutusta valmiustilassa.
Sisältää esilakaisutoiminnon
- Lakaisee, pesee ja imuroi tehokkaasti yhdellä kertaa.
- Imuroi pienet kivet, puun palaset ja muut pienet roskat.
- Imusuulake optimaaliseen toimintaan.
Sisältää erittäin tehokkaan litiumioniakun
- Täysin huoltovapaa, vaikka käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin perinteisissä akuissa.
- Väliaikainen tai osittainen lataus on tarvittaessa mahdollista.
- Soveltuu myös vuorotyökohteisiin.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Säästää resursseja ja pidentää ajoaikaa jopa 50 %.
- 40 % matalampi melutaso.
- Vähennetyt CO₂ päästöt.
Kompakti laite
- Seinästä poispäin ajaminen onnistuu 90° kulmassa.
- Ei ulkonemia laitteesta.
- Helppo käsitellä.
Erittäin alhainen koneen paino
- Helppo kuljettaa pitkiäkin matkoja.
- Helppo kuljettaa ajoneuvoissa.
Ohjaustanko voidaan taittaa alas
- Tilaa säästävä.
- Voidaan kuljettaa henkilöautolla.
Korkeussäädettävä ohjaustanko
- Ergonomisesti säädettävissä eri pituisille käyttäjille.
Telaharjatekniikka
- Korkea harjapaine pinttyneen lian poistamiseksi.
- Pesee hyvin kuvioiduilla ja saumatuilla lattiapinnoilla
- Tasainen puhdistustulos.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|450
|Työleveys, imurointi (mm)
|500
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|22 / 22
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1800
|Työsuoritus (m²/h)
|1260
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,2 / 30
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2
|Akun latausaika (h)
|n. 3,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|220 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|750 - 1050
|Harjapaine (g/cm²)
|100 - 150
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1118
|Veden kulutus (l/min)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|63
|Jännite (V)
|25,2
|Liitäntäteho (W)
|asti 550
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|43
|Mitat (p x l x k) (mm)
|866 x 530 x 1061
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Sisältää akun ja laturin
- Telaharja: 1 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Kuljetuspyörät
- Imusuulake, suora: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säätyvä harjapaine