BR 45/22 C -yhdistelmäkone on ihanteellinen valinta pieniin ja ahtaasti kalustettuihin tiloihin sekä isomman yhdistelmäkoneen pariksi. Sen omaisuudet taipuvat vaativiin erityiskohteisiin kuten kuvioiduille tai suuren kitkan omaaville lattiapinnoille. Koneen telaharjatoiminen pesupää kääntyy 200° kumpaankin suuntaan. KART-ohjausteknologian ansiosta ja se tarjoaa suuren työleveyden yhdistettynä poikkeukselliseen ketteryyteen. Kone sopii erinomaisesti ahtaisiin hyllyväleihin ja tiloihin, joissa tavallinen kone ei mahdu kääntymään. Rattiohjaus ja kääntyvä pesupää tekevät ohjauksesta kevyttä ja helppoa. Tämä mahdollistaa tiukat käännökset ja tarkan pesutuloksen kalusteiden vierustoilta ja kulmista. Tämä kone pesee myös taaksepäin ajettaessa. Sisäänrakennettu, suuritehoinen litiumioniakku mahdollistaa jopa kolme kertaa pidemmän käyttöiän kuin perinteiset lyijyakut. Se myös täysin huoltovapaa ja tarjoaa huolettomat latausrutiinit. Käyttämällä koneen eco!efficiency -tilaa käyttöaikaa voi lisätä merkittävästi. Se myös vähentää äänenvoimakkuutta noin 40%. Tämä on hyödyllinen ominaisuus päiväsaikaan tapahtuvassa siivouksessa ja meluherkissä kohteissa. Lisävarusteena saatavilla HEPA-suodatin.