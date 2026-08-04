Yhdistelmäkone B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
B 50 W on kevyesti kulkeva, vetomoottorilla varustettu yhdistelmäkone, joka on nopea ottaa käyttöön ja helppo puhdistaa. Tässä mallissa on huolettoman käytön takaava 90 Ah litiumioniakku.
B 50 -sarjan yhdistelmäkoneiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tekniikkaan, joka on mahdollisimman kestävää ja helppokäyttöistä ja minimoi käyttövirheistä johtuvat vikaantumiset. Uudelleenmuotoillut pesupää ja imusuulake on valmistettu erittäin kestävästä, muotoon valetusta alumiiniseoksesta, jotka mahdollistavat komponenttien helpon puhdistamisen. Yhdistelmäkoneen toimintoja voidaan ohjata tutuilla, värikoodatuilla pikapainikkeilla tai uudella älypuhelinsovelluksella. Kone on varustettu omalla vetomoottorilla, joka yhdessä selkeän muotoilun kanssa mahdollistaa kevyen liikuttelun ja erinomaisen näkymän työskentelyalueelle. Tässä mallissa on tehokas 90 Ah -litiumioniakku, joka mahdollistaa helpot latausrutiinit, pitkän ajoajan sekä tavallisia akkuja huomattavasti pidemmän elinkaaren. Malli D51 on varustettu 51 cm työleveyden tarjoavalla, laikkatyyppisellä pesupäällä.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti muotoiluErinomainen näkyvyys työskentelyalueelle takaa tarkan ohjattavuuden. Helppo käsiteltävyys ja kestävä rakenne parantavat turvallisuutta.
Mahdollisuus käyttää älypuhelimen avullaKattavat toiminnot ja käyttöä helpottava infojärjestelmä. Näyttö opastaa käyttäjää selkein animaatioin koneen käytöstä, puhdistamisesta ja huollosta. Käyttöasetusten säätö, KIK-avainjärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta.
Pesupää ja imusuulake kestävää, muotoon valettua alumiiniaKovaa käyttöä ja mekaanista rasitusta kestävät komponentit Vähemmän koneen vikaantumisesta johtuvia käyttökatkoksia ja huoltokustannuksia.
Kaareva imusuulake, jossa vakiona Linatex-imukumit
- Erinomainen kuivaustulos kaarteissa sekä kuvioiduilla ja korkeita saumoja sisältävillä lattiapinnoilla.
- Vähentää kosteista lattioista johtuvaa liukastumisriskiä ja tarvetta manuaaliselle kuivaamiselle.
Kahdella laikkayksiköllä varustettu D60-pesupää
- Suuri pesuleveys takaa tehokkaan työskentelyn.
- Entistä tuottavampaa ja nopeampaa puhdistamista
EcoFlow-järjestelmä
- Mahdollistaa ajonopeuden mukaan säätyvän veden annostelun
- Tasainen pesutulos kaikissa olosuhteissa, myös tiukoissa käännöksissä.
Integroitu DOSE-annostelujärjestelmä pesuaineelle
- Tarkka pesuaineen annostelu.
- Tasalaatuinen pesutulos yhdellä ajokerralla tuo kustannussäästöjä.
- Vähentää tarvetta käsitellä pesukemikaaleja.
Automaattinen likavesisäiliön huuhtelutoiminto
- Vähentää tarvetta likaveden käsittelylle kaikissa vaiheissa.
- Ei vesiroiskeita
Puhdasvesisäiliön täyttöautomatiikka
- Nopea ja vaivaton tuorevesisäiliön täyttö.
- Säästää työaikaa ja poistaa riskin säiliön ylitäytölle ja veden roiskumiselle.
90 Ah litiumioniakku
- Jopa neljä kertaa pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
- Välilataukset ja osittain latautuneen akun käyttöönotto mahdollisia ilman, että ne vahingoittavat akkua tai lyhentävät sen käyttöikää.
- Vähemmän akun vaihtokertoja koneen elinkaaren aikana, pienemmät käyttökustannukset ja vähemmän käyttökatkoksia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|850
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|50 / 50
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 3060
|Työsuoritus (m²/h)
|1840
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|24 / 80
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2
|Akun latausaika (h)
|n. 7
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Ajonopeus (km/h)
|max. 6
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|140
|Harjapaine (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1400
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|245
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|158
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Laturi
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Käyttö sovelluksen avulla
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Mahdollistaa tehokkaan siivoamisen päivittäistavarakaupoissa ja toimistoissa
- Sopii henkilöstöravintoloiden, oppilaitosten ja terveydenhuollon kohteiden käyttöön
- Peruspuhdistukseen ja ylläpitosiivoukseen esimerkiksi julkisiin tiloihin