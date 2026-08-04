Uuden B 50 -sarjan yhdistelmäkoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tekniikkaan, joka on mahdollisimman kestävää ja helppokäyttöistä ja minimoi käyttövirheistä johtuvat vikaantumiset. Uudelleenmuotoillut pesupää ja imusuulake on valmistettu erittäin kestävästä, muotoon valetusta alumiiniseoksesta, jotka mahdollistavat komponenttien helpon puhdistamisen. Yhdistelmäkoneen toimintoja voidaan ohjata tutuilla, värikoodatuilla pikapainikkeilla tai uudella älypuhelinsovelluksella. Kone on varustettu omalla vetomoottorilla, joka yhdessä selkeän muotoilun kanssa mahdollistaa kevyen liikuttelun ja erinomaisen näkymän työskentelyalueelle. Koneen kattavaan varustukseen kuuluu automaattinen tankin huuhtelu, AutoFill-vedentäyttöautomatiikka sekä tarkan annostelun takaava Dose-pesuaineannostelija. Tässä mallissa on tehokas 90 Ah -litiumioniakku, joka mahdollistaa helpot latausrutiinit, pitkän ajoajan sekä tavallisia akkuja huomattavasti pidemmän elinkaaren. Malli D51 on varustettu 51 cm työleveyden tarjoavalla, laikkatyyppisellä pesupäällä.