Yhdistelmäkone B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
B 50 W on kevyesti kulkeva, vetomoottorilla varustettu yhdistelmäkone. Telaharjoilla varustettu R55-pesupää sekä huolettoman käytön ja akun pitkän elinkaaren takaava 90 Ah litiumioniakku.
Uuden B 50 -sarjan yhdistelmäkoneen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tekniikkaan, joka on mahdollisimman kestävää ja helppokäyttöistä ja minimoi käyttövirheistä johtuvat vikaantumiset. Uudelleenmuotoillut pesupää ja imusuulake on valmistettu erittäin kestävästä, muotoon valetusta alumiiniseoksesta, jotka mahdollistavat komponenttien helpon puhdistamisen. Yhdistelmäkoneen toimintoja voidaan ohjata tutuilla, värikoodatuilla pikapainikkeilla tai uudella älypuhelinsovelluksella. Vakiovarustukseen kuuluu myös KIK-avainjärjestelmä, jonka ansiosta käyttäjille voidaan tehdä personoidut profiilit, joissa on valmiina koneen säädöt ja käyttäjän haluama kieliasetus. Kone on varustettu omalla vetomoottorilla, joka yhdessä selkeän muotoilun kanssa mahdollistaa kevyen liikuttelun ja erinomaisen näkymän työskentelyalueelle. Tässä mallissa on tehokas 90 Ah -litiumioniakku, joka mahdollistaa helpot latausrutiinit, pitkän ajoajan sekä tavallisia akkuja huomattavasti pidemmän elinkaaren. Malli R55 on varustettu 55 cm työleveyden tarjoavalla, telaharjoilla varustetulla pesupäällä. Pesupäässä on myös esilakaisusäiliö, joka poimii pienet irtoroskat ja kivet talteen.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti muotoiluErinomainen näkyvyys työskentelyalueelle takaa tarkan ohjattavuuden. Helppo käsiteltävyys ja kestävä rakenne parantavat turvallisuutta.
Mahdollisuus käyttää älypuhelimen avullaKattavat toiminnot ja käyttöä helpottava infojärjestelmä. Näyttö opastaa käyttäjää selkein animaatioin koneen käytöstä, puhdistamisesta ja huollosta. Käyttöasetusten säätö, KIK-avainjärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta.
Pesupää ja imusuulake kestävää, muotoon valettua alumiiniaKovaa käyttöä ja mekaanista rasitusta kestävät komponentit Vähemmän koneen vikaantumisesta johtuvia käyttökatkoksia ja huoltokustannuksia.
Kaareva imusuulake, jossa vakiona Linatex-imukumit
- Erinomainen kuivaustulos kaarteissa sekä kuvioiduilla ja korkeita saumoja sisältävillä lattiapinnoilla.
- Vähentää kosteista lattioista johtuvaa liukastumisriskiä ja tarvetta manuaaliselle kuivaamiselle.
Karhella telaharjalla varustettu R 55 -pesupää
- Suuri harjapaine ja harjan pyörimisnopeus
- Erinomainen pesutulos myös kuvioiduilla lattioilla ja peruspuhdistusta vaativilla pinnoilla.
- Esilakaisusäiliö vakiona
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|550
|Työleveys, imurointi (mm)
|850
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|50 / 50
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 3300
|Työsuoritus (m²/h)
|1980
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2
|Akun latausaika (h)
|n. 7
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Ajonopeus (km/h)
|max. 6
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|965
|Harjapaine (kg/g/cm²)
|15,5 / 63
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1400
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,6
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|235
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|149
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1284 x 663 x 1082
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Akku
- Laturi
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
Ominaisuuksia
- FACT -pesuohjelmat
- Esilakaisutoiminto
- Tehokas vetomoottori
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Käyttö sovelluksen avulla
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Mahdollistaa tehokkaan siivoamisen päivittäistavarakaupoissa ja toimistoissa
- Sopii henkilöstöravintoloiden, oppilaitosten ja terveydenhuollon kohteiden käyttöön
- Ylläpitosiivoukseen ja peruspesuihin ravintoloissa ja majoitusliikkeissä