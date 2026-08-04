Yhdistelmäkone BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
Tehokkaalla ja helppohoitoisella, 90 Ah litiumioniakulla varustettu yhdistelmäkone. Laikkaharjalla varustettu tehopakkaus, joka tekee tasaista pesujälkeä ahtaissakin tiloissa.
Uutta litiumionitekniikka edustava, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön pienissä siivouskohteissa. Koneen 90 Ah akku takaa huolettoman käytön ja noin kahden tunnin ajoajan. Litiumioniakku on täysin huoltovapaa ja sen kestoikä on moninkertainen verrattuna perinteiseen akkuteknologiaan. Akkua voidaan tarvittaessa ladata myös lyhyillä välilatauksilla, mikä tuo joustavuutta siivoustyöhön. Koneen työleveys on 43 cm ja säiliön tilavuus 25 litraa. Tämä tekee siitä ihanteellisen taloudelliseen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen jopa 900 m2 alueilla. Laikalla varustettu pesupää on erittäin hiljainen, joten kone sopii käytettäväksi myös meluherkillä alueilla ja esimerkiksi myymälöiden aukioloaikoina. Ketteryys ja tarkka ohjattavuus ovat ominaisuuksia, jotka korostuvat ahtaissa ja paljon kalusteita sisältävissä siivouskohteissa. EASY-käyttöjärjestelmä, keltaisilla käyttöelementeillä, varmistavat helpon käytettävyyden ja nopean oppimisen. Lisäksi koneen puhdistus ja huolto ovat äärimmäisen helppoja suorittaa ahtaissakin huoltotiloissa. Tässä mallissa on vakiona 900 mm leveä, V-muotoinen imujalka, akku ja laturi.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä litiumioniakkuPikalaturin avulla saavutetaan pitkä päivittäinen ajoaika ja korkea tuottavuus Htäysin huoltovapaa akkutekniikka
Kestävä rakenne ja materiaalitKestävät painikkeet ja säätumet Luotettava ja varmatoiminen.
Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiostaSelkeiden symbolien ansiosta laitteen käyttö on nopeasti opittavissa. Automaattinen vedenkatkaisu estää ylitäytön. Helppo ja turvallinen käyttää - kiitos värokoodattujen painikkeiden.
Tehokas yhden laikkaharjan tekniikka
- Hiljainen ja tehokas, laikkatyyppinen pesupää
- Soveltuu käyttöön myös meluherkillä alueilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|430
|Työleveys, imurointi (mm)
|750
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|25 / 25
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1720
|Työsuoritus (m²/h)
|860
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|24 / 90
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|230
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|66
|Liitäntäteho (W)
|1100
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|44
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Laturi
- Imusuulake, v-mallinen
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
Videot
Käyttökohteet
- Luotettava valinta siivousliikkeille, hotelleille ja ravintoloille
- Erinomainen soveltuvuus myymäläkäyttöön
- Sairaaloiden ja terveyskeskusten lattioidenpesuun