Uutta litiumionitekniikka edustava, laikkaharjalla varustettu yhdistelmäkone, joka soveltuu monipuoliseen käyttöön pienissä siivouskohteissa. Koneen 90 Ah akku takaa huolettoman käytön ja noin kahden tunnin ajoajan. Litiumioniakku on täysin huoltovapaa ja sen kestoikä on moninkertainen verrattuna perinteiseen akkuteknologiaan. Akkua voidaan tarvittaessa ladata myös lyhyillä välilatauksilla, mikä tuo joustavuutta siivoustyöhön. Koneen työleveys on 43 cm ja säiliön tilavuus 25 litraa. Tämä tekee siitä ihanteellisen taloudelliseen syvä- ja ylläpitopuhdistukseen jopa 900 m2 alueilla. Laikalla varustettu pesupää on erittäin hiljainen, joten kone sopii käytettäväksi myös meluherkillä alueilla ja esimerkiksi myymälöiden aukioloaikoina. Ketteryys ja tarkka ohjattavuus ovat ominaisuuksia, jotka korostuvat ahtaissa ja paljon kalusteita sisältävissä siivouskohteissa. EASY-käyttöjärjestelmä, keltaisilla käyttöelementeillä, varmistavat helpon käytettävyyden ja nopean oppimisen. Lisäksi koneen puhdistus ja huolto ovat äärimmäisen helppoja suorittaa ahtaissakin huoltotiloissa. Tässä mallissa on vakiona 900 mm leveä, V-muotoinen imujalka, akku ja laturi.