Yhdistelmäkone BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
BD 50/50 C Classic on varmatoiminen ja hinta-laatusuhteeltaan erinomainen yhdistelmäkone, joka on uuden litiumioniakun ansiosta entistäkin monipuolisempi ja helppokäyttöisempi.
BD 50/50 C Classic on edullinen ja helppokäyttöinen yhdistelmäkone, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun pieniin ja keskisuuriin siivouskohteisiin. Se sopii hyvin myös isomman koneen pariksi. BD 50/50 kulkee ketterästi ahtaissakin kohteissa ja mahtuu kääntymään erittäin pienessä tilassa. Tämän ansiosta BD 50/50 sopii erinomaisesti esimerkiksi myymälöiden ja liikenneasemien tarpeisiin ja varastokäytävien siivoamiseen. Koneen 900 mm leveä, V-mallinen imusuulake seuraa hyvin liikkeitä ja mahdollistaa parhaan kuivaustuloksen kaarteissa. 50-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja todella matala mahdollistaen hyvä näkyvyyden eteen. Tehokas, 80 Ah litiumioniakku tarjoaa jopa kahden tunnin ajoajan yhdellä latauksella. Tämä yhdessä tilavien tankkien ja nopeiden käyttörutiinien kanssa takaavat koneelle joustavan käytön pitkät yhtäjaksoiset työskentelyajat. Litiumioniakut tarjoavat huomattavasti pidemmän elinkaaren kuin perinteiseen akkutekniikkaan perustuvat vaihtoehdot. Ne mahdollistavat myös välilataukset ja minimoivat käyttövirheistä johtuvat koneen vikaantumiset.ilataukset ja minimoivat käyttövirheistä johtuvat koneen vikaantumiset.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä litiumioniakku
- Pikalaturin avulla saavutetaan pitkä päivittäinen ajoaika ja korkea tuottavuus
Pesupää ja imusuulake kestävää alumiinivalua
- Kestävä rakenne minimoi käyttökatkokset ja on helppo huoltaa.
- Sopii intensiiviseen työhön ja haastaviin käyttökohteisiin.
Yksinkertainen ja selkeä toimintakonsepti
- Värikoodatut ohjaimet ja painikkeet.
- Kaikki keskeiset säädyt selkein symbolein varustetussa pikavalintakiekossa.
- Nopeasti opeteltavat perustoiminnot.
Sisältää akun ja laturin
- Tehokas, luotettava ja turvallinen: 80 Ah litiumioniakku takaa pitkän ajoajan.
Tasaisesti kulkeva nelipyörärakenne
- Mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn ilman keskeytyksiä.
- Pitkälle viety ergonomia vähentää siivoustyön kuormittavuutta.
Kestävä, vääntöjäykkä runko
- Vähentää huoltotarvetta ja käyttökustannuksia.
- Lisää kestävyyttä ja luotettavuutta.
Tehokas imujärjestelmä
- Lisää käyttömukavuutta
- Vähentää käyttömelua.
Erillinen likavesisäiliö
- Helposti puhdistettava.
- Parantaa hygieniaa
Pesuaineen annostelumitta vesisäiliön korkissa
- Pesuaineen optimaalinen ja turvallinen annostelu.
- Vähentää pesuaineenkulutusta ja laskee siivouskustannuksia.
Valmiit kiinnityspisteet varusteille (Home Base)
- Tarvikkeiden helppoon kiinnittämiseen.
- Siivoustyökalut ja -tarvikkeet kulkevat aina mukana ja ovat helposti saatavilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|850
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|50 / 50
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 2040
|Työsuoritus (m²/h)
|1200
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|24 / 90
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Akun latausaika (h)
|n. 8,7
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (kg)
|27
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1240
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|66
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|53
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, v-mallinen
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Suositellaan erityisesti toimistosiivoukseen ja hotellien käyttöön
- Ihanteellinen työskentelyyn meluherkillä alueilla, myös yöaikaan
- Soveltuu erinomaisesti myymälöihin, henkilöstöravintoloihin ja toimistoihin
- Mukautuu hyvin päivittäistavarakauppojen ja muiden myymälöiden erikoistarpeisiin.
- Vähittäiskauppa