BD 50/50 C Classic on edullinen ja helppokäyttöinen yhdistelmäkone, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun pieniin ja keskisuuriin siivouskohteisiin. Se sopii hyvin myös isomman koneen pariksi. BD 50/50 kulkee ketterästi ahtaissakin kohteissa ja mahtuu kääntymään erittäin pienessä tilassa. Tämän ansiosta BD 50/50 sopii erinomaisesti esimerkiksi myymälöiden ja liikenneasemien tarpeisiin ja varastokäytävien siivoamiseen. Koneen 900 mm leveä, V-mallinen imusuulake seuraa hyvin liikkeitä ja mahdollistaa parhaan kuivaustuloksen kaarteissa. 50-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja todella matala mahdollistaen hyvä näkyvyyden eteen. Tehokas, 80 Ah litiumioniakku tarjoaa jopa kahden tunnin ajoajan yhdellä latauksella. Tämä yhdessä tilavien tankkien ja nopeiden käyttörutiinien kanssa takaavat koneelle joustavan käytön pitkät yhtäjaksoiset työskentelyajat. Litiumioniakut tarjoavat huomattavasti pidemmän elinkaaren kuin perinteiseen akkutekniikkaan perustuvat vaihtoehdot. Ne mahdollistavat myös välilataukset ja minimoivat käyttövirheistä johtuvat koneen vikaantumiset.ilataukset ja minimoivat käyttövirheistä johtuvat koneen vikaantumiset.