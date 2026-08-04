Näppärä koko ja kapea muotoilu tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Pesevä sivuharja kasvattaa koneen työleveyttä ja mahdollistaa tarkan puhdistamisen esimerkiksi seinänvierustoilta ja hyllyjen läheltä. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imujalka seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Lukuisten varustepakettien avulla kone on mahdollista räätälöidä siten, että se vastaa tarkasti kunkin käyttökohteen yksilöllisiä tarpeita. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, telaharjoilla varustettu pesupää (R75), pitkän ajoajan tarjoava 170 Ah:n akkupaketti, pesuaineannostelija (Dose) ja pesevä sivuharja (SSD).