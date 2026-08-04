Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
B 110 R tarjoaa ergonomisen ja tehokkaan vaihtoehdon isojenkin lattiapintojen pesemiseen. Kattavasti varustellun koneen nerokkaat yksityiskohdat tekevät siitä miellyttävän käyttää ja huoltaa
Näppärä koko ja kapea muotoilu tekevät B 110 R:stä helposti ohjattavan. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Pesevä sivuharja kasvattaa koneen työleveyttä ja mahdollistaa tarkan puhdistamisen esimerkiksi seinänvierustoilta ja hyllyjen läheltä. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imujalka seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Lukuisten varustepakettien avulla kone on mahdollista räätälöidä siten, että se vastaa tarkasti kunkin käyttökohteen yksilöllisiä tarpeita. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, telaharjoilla varustettu pesupää (R75), pitkän ajoajan tarjoava 170 Ah:n akkupaketti, pesuaineannostelija (Dose) ja pesevä sivuharja (SSD).
Ominaisuudet ja edut
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskilleValmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla. Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa. Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
Työaikaa säästävä pesevä sivuharjaMahdollistaa pääsyn seinien ja hyllyjen lähelle. Taittuu esteeseen kohdatessa koneen alle ja estää näin konetta ja työkohdetta vaurioitumasta Säästää työaikaa vähentämällä siivoustyön manuaalisia työvaiheita.
Korkeussäädettävä istuinKaiken pituisille käyttäjille sopiva istuma-asento. Miellyttävä istua myös pitkissä työskentelyjaksoissa. Vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana.
Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Vähentää automaattisesti veden annostelua käännyttäessä ja ajonopeuden alentuessa.
- Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
- Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|750
|Työleveys, imurointi (mm)
|950
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|110 / 110
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 5100
|Työsuoritus (m²/h)
|3600
|Akku (V/Ah)
|24 / 170
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Akun latausaika (h)
|7
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 230
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1200
|Harjapaine (kg)
|75
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1750
|Veden kulutus (l/min)
|max. 5,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Liitäntäteho (W)
|asti 2350
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|650
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2032-01-01
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|380
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Pesevä sivuharja
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Korkeussäädettävä istuin
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset