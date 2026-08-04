Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Litiumioniakulla varustettu B 110 R -yhdistelmäkone tarjoaa parasta ergonomiaa ja erittäin kattavan varustelun. Telaharjoilla varustettu pesupää tarjoaa koneelle 750 mm työleveyden.
Tehokas ja huolettomat latausrutiinit tarjoava litiumioniakku tekee B 110 R -yhdistelmäkoneesta vieläkin paremman. Parasta ergonomiaa edustavan koneen värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. eco!efficiency-asetuksella kone käyttää vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Telaharjoilla varustettu 750 mm pesupää on erittäin kestävää alumiinivalua ja sen harjat on todella helppo irrottaa. Varustukseen kuuluu myös integroitu pesuaineannostelija.
Ominaisuudet ja edut
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
Pitkän ajoajan ja tarjoava, kestävä litiumioniakku
- Jopa neljä kertaa pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
- Välilataukset ja osittain latautuneen akun käyttöönotto mahdollisia ilman, että ne vahingoittavat akkua tai lyhentävät sen käyttöikää.
- Vähemmän akun vaihtokertoja koneen elinkaaren aikana, pienemmät käyttökustannukset ja vähemmän käyttökatkoksia.
Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Vähentää automaattisesti veden annostelua käännyttäessä ja ajonopeuden alentuessa.
- Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
- Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|750
|Työleveys, imurointi (mm)
|950
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|110 / 110
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 4500
|Työsuoritus (m²/h)
|3150
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,6 / 180
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Akun latausaika (h)
|5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 230
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1200
|Harjapaine (kg)
|75
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1750
|Veden kulutus (l/min)
|max. 5,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Liitäntäteho (W)
|asti 2350
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2032-01-01
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|350
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Korkeussäädettävä istuin
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset