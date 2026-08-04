Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75

Litiumioniakulla varustettu B 110 R -yhdistelmäkone tarjoaa parasta ergonomiaa ja erittäin kattavan varustelun. Telaharjoilla varustettu pesupää tarjoaa koneelle 750 mm työleveyden.

Tehokas ja huolettomat latausrutiinit tarjoava litiumioniakku tekee B 110 R -yhdistelmäkoneesta vieläkin paremman. Parasta ergonomiaa edustavan koneen värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. eco!efficiency-asetuksella kone käyttää vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Telaharjoilla varustettu 750 mm pesupää on erittäin kestävää alumiinivalua ja sen harjat on todella helppo irrottaa. Varustukseen kuuluu myös integroitu pesuaineannostelija.

Ominaisuudet ja edut
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
  • Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
  • Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
  • Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
Pitkän ajoajan ja tarjoava, kestävä litiumioniakku
  • Jopa neljä kertaa pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
  • Välilataukset ja osittain latautuneen akun käyttöönotto mahdollisia ilman, että ne vahingoittavat akkua tai lyhentävät sen käyttöikää.
  • Vähemmän akun vaihtokertoja koneen elinkaaren aikana, pienemmät käyttökustannukset ja vähemmän käyttökatkoksia.
Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
  • Vähentää automaattisesti veden annostelua käännyttäessä ja ajonopeuden alentuessa.
  • Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
  • Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
  • Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
  • Nopea imukumien vaihto.
  • Törmäyssuojat
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Vetomoottori Vetomoottori
Työleveys, harjat (mm) 750
Työleveys, imurointi (mm) 950
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 110 / 110
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) max. 4500
Työsuoritus (m²/h) 3150
Akkutyyppi Litiumioni
Akku (V/Ah) 25,6 / 180
Akun käyttöaika (h) max. 2,5
Akun latausaika (h) 5
Jännite (akkulaturin virtalähde) (V) 100 - 230
Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz) 50
Nousukyky (%) 10
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 1200
Harjapaine (kg) 75
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm) 1750
Veden kulutus (l/min) max. 5,7
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 59
Liitäntäteho (W) asti 2350
Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka) 2032-01-01
Paino (ilman varusteita) (kg) 350
Mitat (p x l x k) (mm) 1695 x 975 x 1315

Toimitus sisältää

  • Akku ja laturi koneessa
  • Imusuulake, kaareva
  • Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
  • Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto

Ominaisuuksia

  • Automaattinen täyttö
  • Säiliönhuuhtelujärjestelmä
  • Tehokas vetomoottori
  • Automaattinen vedenpysäytys
  • DOSE
  • Seisontajarru
  • Integroitu lakaisuyksikkö
  • Magneettiventtiili
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Korkeussäädettävä istuin
  • Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
  • Vakiona päiväajovalo
  • Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
  • Kestävä etupuskuri
  • Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
  • Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
  • Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
  • Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
  • Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
  • Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
  • Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
Käyttökohteet
  • Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
  • Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset
Varusteet
Pesuaineet