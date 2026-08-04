B 110 R Classic on luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto keskisuurten, alle 4500 m² lattiapinta-alojen pesemiseen. Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, tarkka ohjattavuus ja kapea muotoilu mahdollistavat parhaan pesutuloksen myös tiukoissa käännöksissä ja ahtaissa hyllyväleissä. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. KIK-avaimet mahdollistavat käyttäjäkohtaiset esiasetukset ja niiden avulla myös näytön kieli voidaan valita yli 30 vaihtoehdosta niin, että se säätyy automaattisesti käyttäjän haluamaksi. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. Kun säädöksi valitaan eco!efficiency-tila, käyttää kone vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Tehokkaan ja suurella 110 litran tankilla varustetun koneen etuna on, että useimmat siivoustehtävät voidaan suorittaa eco!efficiency-asetuksella. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Vakiovarustukseen kuuluu koneen etuosaan sijoitetut työvalot, pitkän ajoajan ja huolettoman käytön tarjoava 170 Ah:n AGM-akkupaketti ja laturi. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, kahdella telaharjalla ja esilakaisusäiliöllä varustettu pesupää (R75).