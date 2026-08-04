Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack Classic +R75
B 110 -yhdistelmäkoneiden Classic-mallisto tarjoaa erinomaisen kustannustehokkuuden yhdistettynä kestävyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Tässä mallissa on telaharjoilla varustettu R75 pesupää.
B 110 R Classic on luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto keskisuurten, alle 4500 m² lattiapinta-alojen pesemiseen. Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, tarkka ohjattavuus ja kapea muotoilu mahdollistavat parhaan pesutuloksen myös tiukoissa käännöksissä ja ahtaissa hyllyväleissä. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. KIK-avaimet mahdollistavat käyttäjäkohtaiset esiasetukset ja niiden avulla myös näytön kieli voidaan valita yli 30 vaihtoehdosta niin, että se säätyy automaattisesti käyttäjän haluamaksi. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. Kun säädöksi valitaan eco!efficiency-tila, käyttää kone vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Tehokkaan ja suurella 110 litran tankilla varustetun koneen etuna on, että useimmat siivoustehtävät voidaan suorittaa eco!efficiency-asetuksella. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Vakiovarustukseen kuuluu koneen etuosaan sijoitetut työvalot, pitkän ajoajan ja huolettoman käytön tarjoava 170 Ah:n AGM-akkupaketti ja laturi. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, kahdella telaharjalla ja esilakaisusäiliöllä varustettu pesupää (R75).
Ominaisuudet ja edut
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
KIK-avainjärjestelmä
- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Joka 40% pidempi ajoaika yhdellä latauksella.
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Selkeä, opastusväreillä korostettu käyttöliittymä.
- Akkulaturi toimitetaan koneen mukana.
- Miellyttävä ja helppo ohjata.
- Joustava mahdollisuus käyttää erilaisia akkuvaihtoehtoja.
Helppokäyttöinen
- Havainnollinen värikoodaus helpottaa käyttöä.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Harjallinen moottori
|Työleveys, harjat (mm)
|750
|Työleveys, imurointi (mm)
|950
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi ( )
|110 / 110
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 4500
|Työsuoritus (m²/h)
|3150
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|24 / 170
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|230
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50
|Ajonopeus (km/h)
|max. 6
|Nousukyky (%)
|max. 10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1200
|Harjapaine (kg/g/cm²)
|75 / 500
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (cm)
|175
|Veden kulutus (l/min)
|max. 5
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|379
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1635 x 975 x 1265
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Esilakaisutoiminto
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Vakiona päiväajovalo
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset