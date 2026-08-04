Yhdistelmäkone B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
Kärcher B 150 on 150 litran tankilla varustettu, erittäin kattavasti varusteltu yhdistelmäkone suurten pinta-alojen puhtaanapitoon. 850 mm leveät telaharjat ja huoltovapaa 170 Ah AGM-akku.
Uudistuneen B 150 R -yhdistelmäkoneen suuri työleveys ja lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä tehotyökalun, jota on miellyttävä ja helppo käyttää. Peräti 850 mm leveillä telaharjoilla varustettu R85-pesupää takaa tasaisen suuren harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Kestävää alumiinivalua oleva pesupää on erittäin hiljainen ja se on varustettu painikkeilla ja ohjaimilla, jotka mahdollistavat telaharjojen nopean vaihdon. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu (Eco!flow) ja aikaa säästävä tuoreveden automaattitäyttö (Auto-Fill) helpottavat työskentelyä ja säästävät ylimääräisiltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja lattiapintaa ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen tiukoissa kaarteissa ja kuvioiduilla lattioilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä (Dose) nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. Tässä mallissa on vakiona huoltovapaa, 170 Ah AGM-akku. Koneen huippunopeus siirtoajossa on 8 km/h.
Ominaisuudet ja edut
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
KIK-avainjärjestelmä
- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Joka 40% pidempi ajoaika yhdellä latauksella.
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Selkeä, opastusväreillä korostettu käyttöliittymä.
- Selkeä näyttö kertoo valitun ohjelman.
- Perustoiminnot helppo ohjelmoida käyttäjän toiveiden mukaan.
Helppokäyttöinen
- Havainnollinen värikoodaus helpottaa käyttöä.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Integroitu laturi
- Akkulaturi toimitetaan koneen mukana.
- Miellyttävä ja helppo ohjata.
- Joustava mahdollisuus käyttää erilaisia akkuvaihtoehtoja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Sähköinen
|Työleveys, harjat (mm)
|850
|Työleveys, imurointi (mm)
|1180 - 1180
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|150 / 150
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|6800
|Työsuoritus (m²/h)
|4760
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|36 / 170
|Akun käyttöaika (h)
|max. 3,5
|Akun latausaika (h)
|n. 7
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Ajonopeus (km/h)
|8
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180 - 1300
|Harjapaine (kg)
|94
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (cm)
|181
|Veden kulutus (l/min)
|max. 7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67
|Liitäntäteho (W)
|asti 2600
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|957
|Ohjelmistopäivitysten saatavuus (mihin saakka)
|2032-01-01
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|218
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Akku
- Integroitu laturi
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Nopeuden pienentäminen kurveissa, parantaa turvallisuutta
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Käyttökohteet
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Suuret pysäköintihallit
- Elintarvike- ja kemianteollisuuden kohteisiin