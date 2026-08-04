Yhdistelmäkone B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
150-litran tankilla varustettu yhdistelmäkone kattavasti varusteltuna Advanced-mallina. Suuri työleveys ja helppo käsiteltävyys mahdollistavat suurten pinta-alojen pesemisen tehokkaasti.
B 150 R -yhdistelmäkoneen suuri työleveys, kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä tehotyökalun, jota on miellyttävä ja helppo käyttää. Uusi, telaharjatyyppinen R85-pesupää takaa tasaisen suuren harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Alumiinivalua oleva pesupää on entistä kestävämpi käyntiääneltään erittäin hiljainen. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava näyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu säästää vettä ja mahdollistaa tasaisen pesutuloksen. Aikaa säästävät likavesitankin huuhtelutoiminto ja tuoreveden automaattitäyttö helpottavat työskentelyä ja vapauttavat käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen tiukoissa kaarteissa ja kuvioiduilla lattioilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. 240 Ah:n akkupaketti tarjoaa koneelle pitkän ajoajan. Tässä mallissa veto tapahtuu kaikilla pyörillä, joten se soveltuu myös vaativiin erikoiskohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
Vetomoottori kaikilla pyörillä
- Sopii erinomaisesti myös ajoramppeja sisältävien, monikerroksisten parkkihallien siivoamiseen.
- Peräti 18% mäennousukyky myös pesutoiminnolla ajettaessa.
- Suuntavakaa ohjattava myös pehmeällä lattiapinnalla.
Helppokäyttöinen DOSE annostelujärjestelmä pesuaineelle
- Vähentää pesuaineen kulutusta.
- Tarkka ja helposti säädettävä pesuaineenannostus (säätöasteikko 0 - 3%).
- Pesuaine voidaan vaihtaa tuorevesisäiliötä tyhjentämättä.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Joka 40% pidempi ajoaika yhdellä latauksella.
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Helposti puhdistettava tankki.
- Vedensäästö jopa 70% verrattuna tavalliseen letkupesuun.
- Parempi hygienia.
Selkeä, opastusväreillä korostettu käyttöliittymä.
- Selkeä näyttö kertoo valitun ohjelman.
- Perustoiminnot helppo ohjelmoida käyttäjän toiveiden mukaan.
Helppokäyttöinen
- Havainnollinen värikoodaus helpottaa käyttöä.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Työleveys, harjat (mm)
|850
|Työleveys, imurointi (mm)
|1180
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|150 / 150
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|8500
|Työsuoritus (m²/h)
|6375
|Akkutyyppi
|Vähän huoltoa tarvitseva
|Akku (V/Ah)
|36 / 240
|Akun käyttöaika (h)
|max. 5
|Akun latausaika (h)
|n. 11
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|220 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Nousukyky (%)
|15
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180 - 1300
|Harjapaine (kg)
|94
|Veden kulutus (l/min)
|max. 7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67
|Liitäntäteho (W)
|asti 2600
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|957
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Integroitu laturi
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Sivuharja
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Esilakaisutoiminto
- Vakiona päiväajovalo
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kestävä etupuskuri
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Suuret pysäköintihallit
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Helppoa ja nopeaa siivousta ostoskeskuksiin ja päivittäistavarakauppoihin