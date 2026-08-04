B 150 R -yhdistelmäkoneen suuri työleveys, kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä tehotyökalun, jota on miellyttävä ja helppo käyttää. Uusi, telaharjatyyppinen R85-pesupää takaa tasaisen suuren harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Alumiinivalua oleva pesupää on entistä kestävämpi käyntiääneltään erittäin hiljainen. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava näyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu säästää vettä ja mahdollistaa tasaisen pesutuloksen. Aikaa säästävät likavesitankin huuhtelutoiminto ja tuoreveden automaattitäyttö helpottavat työskentelyä ja vapauttavat käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen tiukoissa kaarteissa ja kuvioiduilla lattioilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. 240 Ah:n akkupaketti tarjoaa koneelle pitkän ajoajan. Tässä mallissa veto tapahtuu kaikilla pyörillä, joten se soveltuu myös vaativiin erikoiskohteisiin.