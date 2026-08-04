Yhdistelmäkone B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
Litiumioniakulla ja 150 litran tankilla varustettu B 150 -yhdistelmäkone tuo tehokuutta ja helppokäyttöisyyttä suurten pinta-alojen puhtaanapitoon. Pesupäässä 850 mm leveät telaharjat.
Uudistuneen B 150 R -yhdistelmäkoneet on saatavilla huolettomat latausrutiinit ja pitkän käyttöiän tarjoavilla litiumioniakuilla. Tehokas 240 Ah litiumioniakku, suuri työleveys ja lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä tehotyökalun, jota on miellyttävä ja helppo käyttää. Peräti 850 mm leveillä telaharjoilla varustettu R85-pesupää takaa tasaisen suuren harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Kestävää alumiinivalua oleva pesupää on erittäin hiljainen ja nopea puhdistaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu (Eco!flow) ja aikaa säästävä tuoreveden automaattitäyttö (Auto-Fill) helpottavat työskentelyä ja säästävät ylimääräisiltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja lattiapintaa ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen tiukoissa kaarteissa ja kuvioiduilla lattioilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä (Dose) nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. Koneen huippunopeus siirtoajossa on 8 km/h.
Ominaisuudet ja edut
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
KIK-avainjärjestelmä
- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Jopa 40 prosenttia pidempi akunkesto
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Helposti puhdistettava tankki.
- Vedensäästö jopa 70% verrattuna tavalliseen letkupesuun.
- Parempi hygienia.
Helppokäyttöinen DOSE annostelujärjestelmä pesuaineelle
- Vähentää pesuaineen kulutusta.
- Tarkka ja helposti säädettävä pesuaineenannostus (säätöasteikko 0 - 3%).
- Pesuaine voidaan vaihtaa tuorevesisäiliötä tyhjentämättä.
Helppokäyttöinen
- Havainnollinen värikoodaus helpottaa käyttöä.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Sähköinen
|Työleveys, harjat (mm)
|850 - 850
|Työleveys, imurointi (mm)
|1180 - 1180
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|150 / 150
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|6800
|Työsuoritus (m²/h)
|4760
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|36 / 240
|Akun käyttöaika (h)
|max. 5
|Akun latausaika (h)
|n. 7
|Jännite (akkulaturin virtalähde) (V)
|100 - 240
|Taajuus (akkulaturin vrtalähde) (Hz)
|50 - 60
|Ajonopeus (km/h)
|8
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1300
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (cm)
|181
|Veden kulutus (l/min)
|max. 7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67 - 67
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|957
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|218
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Integroitu laturi
- Akku ja laturi koneessa
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Sivuharja
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Esilakaisutoiminto
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Nopeuden pienentäminen kurveissa, parantaa turvallisuutta
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Käyttökohteet
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Suuret pysäköintihallit
- Elintarvike- ja kemianteollisuuden kohteisiin