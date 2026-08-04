Uudistuneen B 150 R -yhdistelmäkoneet on saatavilla huolettomat latausrutiinit ja pitkän käyttöiän tarjoavilla litiumioniakuilla. Tehokas 240 Ah litiumioniakku, suuri työleveys ja lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät siitä tehotyökalun, jota on miellyttävä ja helppo käyttää. Peräti 850 mm leveillä telaharjoilla varustettu R85-pesupää takaa tasaisen suuren harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Kestävää alumiinivalua oleva pesupää on erittäin hiljainen ja nopea puhdistaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu (Eco!flow) ja aikaa säästävä tuoreveden automaattitäyttö (Auto-Fill) helpottavat työskentelyä ja säästävät ylimääräisiltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja lattiapintaa ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen tiukoissa kaarteissa ja kuvioiduilla lattioilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä (Dose) nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. Koneen huippunopeus siirtoajossa on 8 km/h.