Yhdistelmäkone B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Vaativiin teollisuuskohteisiin ja suuriin logistiikkakeskuksiin suunniteltu yhdistelmäkone. Kestävä rakenne, helpot puhdistusrutiinit ja kattava varustus tekevät B 260:stä halutun työkalun.
B 260 Ri -yhdistelmäkone on kehitetty suurille lattiapinta-aloille ja vaativiin teollisuuden ja logistiikan siivouskohteisiin. Tässä mallissa on vakiona uusi R120-pesupää, jonka 1200 mm leveät telaharjat takaavat tasaisen harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Kestävää alumiinivalua oleva pesupää tarjoaa tukevan rakenteen ja telaharjojen nopean vaihdon. Kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön sekä sujuvan perehdytyksen. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö (Auto-fill) helpottavat työskentelyä ja vapauttavat käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleen muotoiltu imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen kaarteissa ja vaativilla lattiapinnoilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. Tämän mallin 630 Ah:n akkupaketti tarjoaa pitkän ajoajan ja koneen kapasiteetin maksimaalisen hyödyntämisen.
Ominaisuudet ja edut
Uudelleenmuotoiltu, kahdella telaharjalla varustettu pesupää.Entistä tehokkaampi esilakaisutoiminto estää roskien kulkeutumista imusuulakkeeseen. Harjat voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja. Erinomainen puhdistustulos.
Ajonopeus 10 km/h.Mahdollistaa suurten pinta-alojen pesemisen nopeasti ja erittäin helpot käyttörutiinit. Ohjauskulmaa tarkkailevat sensorit takaavat turvallisen ja vakaan ajon tiukoissa käännöksissä. Automaattisesti säätyvä ajonopeuden rajoitin, joka kytkeytyy päälle tiukoissa kaarroksissa.
Vakiona kaksi imuturbiiniaTasainen kuivaustulos kaikilla lattiapinnoilla. Huoltovapaat imuturbiinit. Uusi imusuulake optimoi ilman virtauksen ja takaa korkean imutehon myös haastavissa olosuhteissa.
Muotoon valettua alumiinia oleva imusuulake.
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Kestävä, väistömekanismilla varustettu kiinnitysjärjestelmä minimoi törmäyksistä aiheutuvat vauriot ja käyttökatkokset.
Automaattinen DOSE-annostelujärjestelmä pesuaineelle.
- Vähentää pesuaineen kulutusta.
- Tarkka ja helposti säädettävä pesuaineenannostus (säätöasteikko 0 - 3%).
- Pesuaine voidaan vaihtaa tuorevesisäiliötä tyhjentämättä.
KIK-avainjärjestelmä
- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.
Selkeä, opastusväreillä korostettu käyttöliittymä.
- Selkeä näyttö kertoo valitun ohjelman.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Joka 40% pidempi ajoaika yhdellä latauksella.
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (cm)
|120
|Työleveys 1 sivuharjalla (mm)
|1420
|Työleveys 2 sivuharjalla (mm)
|1420
|Työleveys, imurointi (cm)
|134
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi ( )
|260 / 260
|Roskasäiliö (l)
|32
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 12000
|Työsuoritus (m²)
|8400
|Akkutyyppi
|Vähän huoltoa tarvitseva
|Akku (V/Ah)
|36 / 630
|Akun käyttöaika (h)
|max. 5
|Akun latausaika (h)
|n. 12
|Ajonopeus (km/h)
|max. 10
|Nousukyky (%)
|max. 15
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1250
|Harjapaine (kg/g/cm²)
|150 / 168
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (cm)
|212
|Veden kulutus (l/min)
|max. 9
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|1840
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1448
|Mitat (p x l x k) (mm)
|2000 x 1380 x 1570
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Sivuharja
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Säädettävä ohjauspyörä
- Esilakaisutoiminto
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Vakiona päiväajovalo
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Nopeuden pienentäminen kurveissa, parantaa turvallisuutta
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin