B 260 Ri -yhdistelmäkone on kehitetty suurille lattiapinta-aloille ja vaativiin teollisuuden ja logistiikan siivouskohteisiin. Tässä mallissa on vakiona uusi R120-pesupää, jonka 1200 mm leveät telaharjat takaavat tasaisen harjapaineen ja tehokkaan puhdistustuloksen kaikilla lattiapinnoilla. Kestävää alumiinivalua oleva pesupää tarjoaa tukevan rakenteen ja telaharjojen nopean vaihdon. Kattava varustus ja huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat turvallisen ja tehokkaan käytön sekä sujuvan perehdytyksen. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö (Auto-fill) helpottavat työskentelyä ja vapauttavat käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleen muotoiltu imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen kaarteissa ja vaativilla lattiapinnoilla. Pesuaineen annostelujärjestelmä nopeuttaa laitteen käyttökuntoon laittoa ja parantaa työturvallisuutta. Tämän mallin 630 Ah:n akkupaketti tarjoaa pitkän ajoajan ja koneen kapasiteetin maksimaalisen hyödyntämisen.