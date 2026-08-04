Solakan ja kompaktin muotoilun ansiosta BD 50/70 R -yhdistelmäkonetta on erittäin helppo käsitellä ja kuljettaa. Se kulkee ahtaissakin paikoissa ja sopii mainiosti niin myymälöiden ahtaisiin kassakäytäviin kuin useimpiin vakiokokoisiin hisseihin. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, joten seinän seinänvierustat ja tiukat käännökset voidaan ajaa todella tarkasti ja vähentää näin manuaalisen siivoamisen tarvetta. BD 50/70 R toimii edullisen hintansa ansiosta todellisena vaihtoehtona kävellen ohjattaville yhdistelmäkoneille. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltoa. Tässä mallissa on vaivattomat latausrutiinit ja pitkän elinkaaren takaava litiumioniakku. Se mahdollistaa joustavat välilataukset ja kestää huomattavasti pidempään kuin perinteistä akkutekniikka edustavat malli.