Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li

Helppokäyttöinen ja ketterästi kulkeva BD 50/70 -yhdistelmäkone, joka on varustettu huolettoman käytön ja pienet elinkaarikustannukset tarjoavalla litiuioniakulla. Laikan työleveys 510 mm.

Solakan ja kompaktin muotoilun ansiosta BD 50/70 R -yhdistelmäkonetta on erittäin helppo käsitellä ja kuljettaa. Se kulkee ahtaissakin paikoissa ja sopii mainiosti niin myymälöiden ahtaisiin kassakäytäviin kuin useimpiin vakiokokoisiin hisseihin. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, joten seinän seinänvierustat ja tiukat käännökset voidaan ajaa todella tarkasti ja vähentää näin manuaalisen siivoamisen tarvetta. BD 50/70 R toimii edullisen hintansa ansiosta todellisena vaihtoehtona kävellen ohjattaville yhdistelmäkoneille. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltoa. Tässä mallissa on vaivattomat latausrutiinit ja pitkän elinkaaren takaava litiumioniakku. Se mahdollistaa joustavat välilataukset ja kestää huomattavasti pidempään kuin perinteistä akkutekniikka edustavat malli.

Ominaisuudet ja edut
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Helppo käyttää
Helppo käyttää
Opastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Nopea ottaa käyttöön ja oppia käyttämään. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Kestävä litiumioniakku
Kestävä litiumioniakku
Pikalaturin avulla saavutetaan pitkä päivittäinen ajoaika ja korkea tuottavuus Täysin huoltovapaa akku takaa huolettomat käyttötunnit.
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li: Laikkaharjakäyttöinen
Laikkaharjakäyttöinen
Vankkarakenteinen, laikkaharjalla varustettu pesupää. Korkea suorituskyky suuren työleveyden ansiosta. Harjan vaihto nopeasti poljinta painamalla.
Kompakti, kapea muotoilu
  • Erittäin ketterä kone.
  • Esteetön näkyvyys työskentelyalueelle.
  • Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Lisävarusteet: esilakaisutoiminto
  • Poistaa pinnoilla olevan kuivan irtolian.
  • Auttaa välttämään imukanavien tukkeutumista.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Vetomoottori Vetomoottori
Työleveys, harjat (mm) 510
Työleveys, imurointi (mm) 850
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 70 / 75
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) 2805
Työsuoritus (m²/h) 2000
Akkutyyppi Litiumioni
Akku (V/Ah) 25,6 / 90
Akun käyttöaika (h) max. 2
Akun latausaika (h) 8
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 180
Harjapaine (g/cm²/kg) 13 / 20
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm) 1650
Veden kulutus (l/min) max. 2,3
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 67
Liitäntäteho (W) 1400
Sallittu kokonaispaino (kg) 345
Paino (ilman varusteita) (kg) 112
Mitat (p x l x k) (mm) 1310 x 590 x 1060

Toimitus sisältää

  • Akku
  • Akku ja laturi koneessa
  • Imusuulake, v-mallinen

Ominaisuuksia

  • Tehokas vetomoottori
  • Automaattinen vedenpysäytys
  • Magneettiventtiili
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
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