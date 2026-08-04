Yhdistelmäkone BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
Helppokäyttöinen ja ketterästi kulkeva BD 50/70 -yhdistelmäkone, joka on varustettu huolettoman käytön ja pienet elinkaarikustannukset tarjoavalla litiuioniakulla. Laikan työleveys 510 mm.
Solakan ja kompaktin muotoilun ansiosta BD 50/70 R -yhdistelmäkonetta on erittäin helppo käsitellä ja kuljettaa. Se kulkee ahtaissakin paikoissa ja sopii mainiosti niin myymälöiden ahtaisiin kassakäytäviin kuin useimpiin vakiokokoisiin hisseihin. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, joten seinän seinänvierustat ja tiukat käännökset voidaan ajaa todella tarkasti ja vähentää näin manuaalisen siivoamisen tarvetta. BD 50/70 R toimii edullisen hintansa ansiosta todellisena vaihtoehtona kävellen ohjattaville yhdistelmäkoneille. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltoa. Tässä mallissa on vaivattomat latausrutiinit ja pitkän elinkaaren takaava litiumioniakku. Se mahdollistaa joustavat välilataukset ja kestää huomattavasti pidempään kuin perinteistä akkutekniikka edustavat malli.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttääOpastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Nopea ottaa käyttöön ja oppia käyttämään. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
Kestävä litiumioniakkuPikalaturin avulla saavutetaan pitkä päivittäinen ajoaika ja korkea tuottavuus Täysin huoltovapaa akku takaa huolettomat käyttötunnit.
LaikkaharjakäyttöinenVankkarakenteinen, laikkaharjalla varustettu pesupää. Korkea suorituskyky suuren työleveyden ansiosta. Harjan vaihto nopeasti poljinta painamalla.
Kompakti, kapea muotoilu
- Erittäin ketterä kone.
- Esteetön näkyvyys työskentelyalueelle.
- Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Lisävarusteet: esilakaisutoiminto
- Poistaa pinnoilla olevan kuivan irtolian.
- Auttaa välttämään imukanavien tukkeutumista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|850
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|70 / 75
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|2805
|Työsuoritus (m²/h)
|2000
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,6 / 90
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2
|Akun latausaika (h)
|8
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1650
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67
|Liitäntäteho (W)
|1400
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|345
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|112
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Toimitus sisältää
- Akku
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, v-mallinen
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille