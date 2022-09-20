Siivousrobotti KIRA B 50
Anna automatiikan hoitaa toistuvat ja kuormittavat rutiinityöt.
Tehokas, aikaa säästävä, helppo, turvallinen, joustava – ja tarvittaessa täysin itsenäisesti toimiva: Kärcher KIRA B 50 -siivousrobotti on ihanteellinen ratkaisu ja loistava lisä jokaiseen siivoustiimiin. Se puhdistaa keskikokoiset ja suuret lattiapinnat tehokkaasti yhdistelmäkoneen tavoin, mutta täysin itsenäisesti. Vähemmän toistuvaa ja kuormittavaa työtä: siivoojien ei enää tarvitse hoitaa toistuvia rutiinitehtäviä. He voivat keskittyä niihin työvaiheisiin, joissa ihmistä oikeasti tarvitaan ja joissa ihminen päihittää koneen.
Kompakti koko, tehokkuus, turvallisuus
KIRA B 50 -SIIVOUSROBOTTI
Tehokkaan 160 Ah:n litiumioniakun, esilakaisutoiminnolla varustetun telaharjan, sivuharjan ja 55 cm:n työleveyden ansiosta KIRA B 50 -siivousrobotti vastaa siivousteholtaan omaa kokoluokkaansa paljon suurempaa yhdistelmäkonetta.
Kompaktin kokoinen, tarkasti ohjautuva siivousrobotti tekee vaikutuksen niin ahtaissa kuin suurissa tiloissa. Se on ihanteellinen lattioiden siivoukseen kaikkialla, missä liikkuu paljon ihmisiä ja lattiapinnoilta vaaditaan tinkimätöntä puhtautta. KIRA huolehtii puhtaudesta toimistoissa, kauppakeskuksissa, terveydenhuollon yksiköissä, erilaisissa oppilaitoksissa ja liikuntahalleissa. Se siivoaa väsymättä myös teollisuuden tuotantotilat ja isommatkin varastot.
HYVÄKSI LIIKETOIMINNALLE. VIELÄ PAREMPI TIIMILLE
Lattioiden siivous vie aikaa, ja pätevää henkilöstöä on usein saatavilla rajallisesti. Kärcher KIRA B 50 -siivousrobotti on ihanteellinen ratkaisu: se puhdistaa lattiapinnat tehokkaasti yhdistelmäkoneen tavoin, mutta täysin itsenäisesti. Siivoustiimisi voi käyttää vapautuneen ajan vaativampiin siivoustehtäviin. Se on hyväksi liiketoiminnalle – ja vielä parempi tiimillesi.
TEHOKAS
KIRA B 50 -siivousrobotti takaa tasalaatuiset puhdistustulokset ja suoriutuu tehtävistään ennalta määrätyssä ajassa. Tämän ansiosta vesimäärä, pesuaineen annostus ja siivousnopeus voidaan optimoida pintamateriaalien ja niiden likaisuuden mukaan.
Automatiikka mahdollistaa tarkan budjetoinnin ja yhdenmukaiset kustannukset yksittäisille siivousprosesseille. Puhdistusainetta käytetään aina koneen nopeuden mukaisesti. Tämä varmistaa korkealaatuiset siivoustulokset sekä säästää pesuainekustannuksia ja rahaa.
SÄÄSTÄÄ AIKAA
Kiinteistöjen, lentokenttien, päivittäistavarakauppojen ja teollisuushallien siivouksesta vastaavat ammattilaiset tietävät, että puhtaat lattiapinnat eivät synny itsestään. Siivoustason ylläpito vaatii osaavaa henkilöstöä ja tarkoituksenmukaisia työkaluja. Täysin automatisoitu KIRA B 50 -siivousrobotti tarjoaa tähän ratkaisun, sillä se puhdistaa lattia-alueet itsenäisesti ja haluttaessa täysin automaattisesti.
Nyt ihmiset ja koneet voivat työskennellä yhdessä erittäin tuottavalla tavalla – säästäen aikaa ja lisäten tuottavuutta.
TÄYSIN AUTOMATISOITU
Käynnistyksen jälkeen KIRA 50 B siivoaa ennalta määritetyn alueen täysin itsenäisesti. Telakointiaseman avulla voit hyödyntää automatiikan tuomat mahdollisuudet kokonaisvaltaisesti. Puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön tyhjennys ja huuhtelu sekä litiumioniakun lataus.
Telakointi asema mahdollistaa sen, että KIRA B 50 pystyy huolehtimaan edellä mainituista, usein aikaa vievistä toiminnoista täysin automatisoidusti. Siivousrobottia voidaan käyttää myös ilman telakointiasemaa. Telakointiasema voi sijaita kaukanakin itse siivouskohteesta ja tarvittaessa yksi robotti voi hyödyntää useampaa telakkaa. Useiden telakointiasemien avulla voidaan optimoida ratkaisuja erittäin suurille alueille ja minimoida näin siirtoajo.
HELPPOKÄYTTÖINEN
Kaikkia siivousrobotin toimintoja ja asetuksia on helppo käyttää suuresta kosketusnäytöstä. Selkeä valikko ja käyttäjää opastavat polut mahdollistavat sen, että käyttäjiltä ei vaadita erityisosaamista tai aikaisempaa kokemusta robotiikan hyödyntämisestä.
Runsas kielivalikoima, selkeät ohjeet ja kuvat sekä viestintä mahdollisista poikkeamista varmistavat helpon käytön kaikissa tilanteissa. Oli kyse sitten koneelle opetettavasta uudesta siivousalueesta tai käyttäjän suorittamasta manuaalisiivouksesta, niin näytöllä näkyvät aina vain kyseiseen tehtävään tarvittavat painikkeet - yksiselitteisesti, selkeästi ja turvallisesti.
Turvallisuuden varmistamiseksi koneelle voidaan määrittää useita käyttäjäprofiileja ja asettaa näille yksilöllisesti rajatut käyttöoikeudet.
JOUSTAVA
Kone toimii juuri niin kuin sinä haluat. Siivousrobotti voi toimia autonomisena tai manuaalisena yhdistelmäkoneena.
Joustava käytettävyys ja vankka, luotettava navigointi ovat tällöin ratkaisevan tärkeitä – niiden ansiosta KIRA B 50 tarjoaa parhaan mahdollisen joustavuuden. Suurten pintojen lisäksi robotti on helppo säätää siivoamaan yksittäisiä, pienempiä alueita. Siivousjaksot voidaan rytmittää vaihtuviin tarpeisiin sen mukaan, ovatko muutokset hetkellisiä vai pysyviä.
TURVALLINEN
Integroidut laserskannerit, 3D- ja ultraäänianturit sekä tehokas ohjaustietokone: siivousrobotin kattava järjestelmä varmistaa ympäristön 360 asteen havainnoinnin, kohteiden tunnistuksen koneen koko korkeudella ja sivualueilla. Tämä kaikki tarjoaa luotettavan navigoinnin ja äärimmäisen nopean reagointikyvyn vaaratilanteen uhatessa.
Älykkäiden palautusliikkeiden ansiosta KIRA B 50 navigoi tehokkaasti myös hankalissa tilanteissa, kuten umpikujissa. Integroitu merkkivalojärjestelmä ilmoittaa alueella liikkuville ihmisille turvallisesti ja luotettavasti siivousrobotin toiminnoista ja suunnanmuutoksista. Robotti on turvallisuussertifioitu standardien CSA_22.2 nro 336-17 ja IEC 63327 mukaisesti julkisiin tiloihin.
ROBOTIIKAN HYÖDYT KOOTUSTI
Kattavat varusteet, ylivoimainen siivousteho, mitattavissa oleva kustannustehokkuus ja aina tasainen laatu: KIRA B 50 -siivousrobotti on alan suunnannäyttäjä kaikilla osa-alueilla.
Telakointiasema
- Helppo asentaa myös vanhempiin kiinteistöihin
- Mahdollistaa siivousrobotille pitkät työskentelyjakson täysin itsenäisesti
- Automaattinen akun lataus, puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön tyhjennys ja säiliön huuhtelu
- Siivousrobottia voidaan käyttää myös telakointiasemaa ja telakointiasema voi sijaita kaukanakin itse siivouskohteesta
Telaharjalla varustettu pesupää
- Esilakaisu ja puhdistus samassa työvaiheessa, vähemmän manuaalisia vaiheita
- Kestävä rakenne, joka on helppo huoltaa ja puhdistaa
- Erinomainen siivousteho myös kuvioiduilal ja epätasaisilla lattioilla
Monianturijärjestelmä
- Tehokkaat optiset ja akustiset anturit
- Laserantureilla toteutettu 360 asteen näkymä
- Lasipintojen ja ulokkeiden luotettava havaitseminen
- Katvealueiden anturivalvonta
Sivuharja
- Mahdollistaa tarkan ajon seinän vierustoilta ja kulmista
- Siirtää lian reunoilta puhdistusalueelle
- Vähentää manuaalisen siivoamisen tarvetta
TESTATTU JA TOIMIVA RATKAISU VIIMEISTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.
Parhaat siivousrobotit rakentuvat lukuisista, huolellisesti mietityistä yksityiskohdista – komponenteista, jotka toimivat saumattomasti yhteen ja takaavat sujuvan ja turvallisen työskentelyn. Saat käyttöösi maksimaalista suorituskykyä ja tinkimätöntä turvallisuutta.
KIRA B 50: TEHOKKUUS JA HELPPOUS LÄHTÖKOHTANA
Siivousrobotin tarkoituksena on vähentää siivoustiimin työkuormaa. Siivoojien ei enää tarvitse hoitaa toistuvia rutiinitehtäviä, vaan he voivat keskittyä haastavampiin tehtäviin.
Tehokkaan 160 Ah litiumioniakun, esilakaisutoiminnolla varustetun telaharjatekniikan, sivuharjan ja 55 cm työleveyden ansiosta KIRA B 50:n puhdistusteho on täysin verrattavissa kokoluokkaansa paljon suurempiin yhdistelmäkoneisiin.
TEKEE MITÄ HALUAT. KOMPAKTI JA JOUSTAVA
KIRA B 50 ei rajoitu tiukkoihin aikatauluihin. Sen sijaan se tarjoaa maksimaalisen joustavuuden, juuri sen, mitä korkeat puhtausvaatimukset ja muuttuva ympäristö vaativat. Kompakti rakenne mahdollistaa sen käytön myös vaikeapääsyisillä tai erityisen ahtailla alueilla.
TÄYSIN ITSENÄINEN PUHDISTUS, SUJUVAA ALUSTA LOPPUUN
Telakointiasema mahdollistaa automatiikan hyödyntämisen täysimääräisesti.
KIRA B 50 ajaa tarpeen mukaan telakointiasemaan ja kaikki muu hoituu automaattisesti – puhdasvesisäiliön täyttö, likavesisäiliön tyhjennys ja huuhtelu sekä litiumioniakun lataus. Käyttäjän säännöllistä huomiota vaativat rutiinit vievät vain muutaman minuutin päivässä.
PUHDISTAA LATTIAT TÄYDELLISESTI. TALOUDELLISESTI JA AIKAA SÄÄSTÄEN
Siivousalan ammattilaiset toimistoissa, oppilaitoksissa, lentokentillä, supermarketeissa tai tuotantohalleissa tietävät, että lattioiden siivous on hyvin aikaa vievää ja sitoo paljon henkilöstöresursseja siivousrytmin edellyttäminä kellonaikoina. Tämä kaikki vaatii huolellista suunnittelua ja muodostaa merkittävän kustannuserän.
Mahdollisuus suorittaa siivoustehtäviä rinnakkaisesti säästää aikaa ja lisää tuottavuutta. Kaikkialla, missä liikkuu suuria ihmismääriä tai tavaravirtoja ja joissa isoja pinta-aloja siivotaan säännöllisesti, siivoustoimenpiteiden kustannustehokkuus sekä siivouksen laatu ovat tärkeitä tekijöitä.
AMMATTILAISILTA AMMATTILAISILLE – OMINAISUUKSIEN YLEISKATSAUS:
TURVALLISTA NAVIGOINTIA. TAATTUA TURVALLISUUTTA.
Turvallisuus on aina ensiarvoisen tärkeää. Siksi siivousrobotin ympäristön havainnointijärjestelmä on kehitetty optimaaliseen navigointiin ja erityisesti alueella liikkuvien ihmisten turvallisuuden takaamiseen.
- Turvallisuussertifioitu julkisiin tiloihin erinomaisen ympäristön havaitsemisen ansiosta
- Turvallinen, kontaktiton esteiden, kaatumisriskien ja ihmisten havaitseminen
- Turvallisuussertifioitu standardien CSA_22.2 No. 336-17 ja IEC 63327 mukaan
- Soveltuu käytettäväksi julkisissa tiloissa
Esteiden havainnointi
- Tunnistaa luotettavasti suunnitellulla reitillä olevat esteet
- Reitin muutosten automaattinen suunnittelu esteiden välttämiseksi
- Älykkäät palautusliikkeet
KYLLÄ, SIIVOUSROBOTIN KÄYTTÖ ON TODELLA HELPPOA.
Jokainen älypuhelimen käytön hallitseva voi helposti käyttää KIRA B 50 -siivousrobottia. Uusien siivousalueiden opettaminen ja itse käyttö eivät vaadi aikaisempaa kokemusta tai erityisosaamista.
- Selkeiden valikoiden, loogisesti etenevän vaiheistuksen ja kattavien pikaohjeiden ansiosta laitteen käyttö on helppoa
- Suuri, käyttäjää informoiva kosketusnäyttö tekee laitteen toimintojen ohjaamisesta helppoa ja vaivatonta
- Graafinen käyttöliittymä tarjoaa selkeät ohjeet, kuvitukset ja animaatiot, jotka ohjaavat käyttäjää työvaiheiden läpi selkeästi ja ymmärrettävästi
- Robotin opettaminen ja käyttö on helppo oppia ilman erikoisosaamista
Toiminta-asetukset
- Automaattinen tai manuaalinen lattioiden pesu
- Manuaalinen pistepuhdistus mahdollista erityisen likaisissa kohteissa
- Useiden käyttäjäprofiilien määrittely eri käyttöoikeustasoille
TÄYSIN VARUSTELTU. KAIKKI VAKIONA.
Telakointiaseman kanssa tai ilman sitä - KIRA B 50 on aina valmis täysin itsenäiseen toimintaan ja tarjoaa käyttöösi uuden tekniikan tuomat mahdollisuudet.
Laaja varustelu vakiona
- Tehokas ja pitkän elinkaaren takaava litiumioniakku
- Esilakaisutoiminnolla varustettu telaharja ja sivuharja
- Automaattinen puhdistusaineen annostelujärjestelmä
mahdollistaa pesukemian tarkan annostelun
- Aikaa säästävä puhdasvesisäiliön automaattinen täyttötoiminto ja automaattinen likavesisäiliön huuhtelu
- Ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Vilkkuvalot turvallisuuden lisäämiseksi
- Havaitsemista parantavat LED-valomoduulit
TÄYSI HALLINTA. AINA. KAIKISSA KOHTEISSA.
Siivousrobotti on kytketty suoraan verkkoportaaliin,
josta näkee laitteen kaikki tiedot yhdellä silmäyksellä. Saat selkeän näkymän oleelliseen tietoon missä ja milloin tahansa ja voit varmistua, että kokonaisuus on aina hallinnassasi.
- Pääsy yksityiskohtaisiin tietoihin KIRA-verkkoportaalin kautta
- Verkkoportaali, joka sisältää siivousraportteja, ilmoituksia, koneen statustiloja ja paljon muuta
- Ilmoitusten ja tilaviestien lähettäminen mahdollista myös mobiililaitteisiin. Esimerkiksi ilmoitukset koneen toimintahäiriöistä ja muista poikkeamista voidaan lähettää
sähköpostitse tai tekstiviestitse kohteessa oleville työntekijöille, jotta he voivat tarvittaessa reagoida tilanteeseen.
TEHOKKAAT. TURVALLISET. YMPÄRISTÖÄ HUOMIOIVAT. PUHDISTUSAINEET KIRA B 50:LLE
Kärcher suosittelee KIRA B 50 -siivousrobotille käyttökohteen, lattiamateriaalin ja likaisuusasteen mukaan räätälöityjä pesuaineita, jotka kaikki ovat koneitamme ajatellen suunniteltuja, turvallisia käyttää ja ympäristön huomioivia.
KIRA CARE: PALVELUPAKETTI SINUN EDUKSESI.
Vain mahdollisimman tarkasti ennakoitavissa olevat elinkaarikustannukset mahdollistavat eri vaihtoehtojen luotettavan vertailun. Tämä on ehdoton etu silloin, kun laaditaan kustannuslaskelmia esimerkiksi palvelutarjouksia varten.
KIRA Care- ja KIRA Care Plus -palvelu-pakettien avulla tiedät etukäteen kustannustason ja voit tehdä laskelmat ilman ennalta odottamattomista kustannuksista tehtäviä varauksia. Hyödy kattavista palveluistamme, jotka helpottavat merkittävästi päivittäistä tekemistä ja vapauttavat työaikaasi tärkeämpiin tehtäviin.
KIRA Care -paketti sisältää pääsyn verkkoportaaliin, tarvittavat ohjelmistopäivitykset ja toiminnallisen takuun, joka kattaa myös akun. Huoltotarpeissa saat aina käyttöösi ammattitaitoiset, kokeneet huoltoteknikkomme ja alkuperäiset varaosat. Huollon kustannukset sisältyvät luonnollisesti aina Care-pakettiin. Laitteiden kunnossapito ei vaadi sinulta aikaatai vaivaa; me suunnittelemme ja koordinoimme huoltokäynnit.
KIRA Care Plus -paketilla voidaan kattaa vieläkin laajempia palvelutarpeita. Esimerkiksi laitevian sattuessa vaihtolaite toimitetaan välittömästi. Tällöin voidaan hyötyä myös erittäin nopeista vasteajoista ja siitä, että kaikki tarvittavat kulutustarvikkeet, kuten esimerkiksi telaharjat ja imukumit, sisältyvät pakettiin. Lisäksi saat säännöllisesti räätälöityjä neuvoja siivousrobottisi tehokkaaseen käyttöön. Oli kyse sitten ostamisesta, vuokraamisesta tai rahoituksesta, Kira Care -paketit ovat täydellinen lisä automaattiseen Kärcher-siivousrobottiin.