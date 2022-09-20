Siivousrobotti KIRA B 50

Kompakti koko, tehokkuus, turvallisuus

KIRA B 50 -SIIVOUSROBOTTI

Tehokkaan 160 Ah:n litiumioniakun, esilakaisutoiminnolla varustetun telaharjan, sivuharjan ja 55 cm:n työleveyden ansiosta KIRA B 50 -siivousrobotti vastaa siivousteholtaan omaa kokoluokkaansa paljon suurempaa yhdistelmäkonetta.

Kompaktin kokoinen, tarkasti ohjautuva siivousrobotti tekee vaikutuksen niin ahtaissa kuin suurissa tiloissa. Se on ihanteellinen lattioiden siivoukseen kaikkialla, missä liikkuu paljon ihmisiä ja lattiapinnoilta vaaditaan tinkimätöntä puhtautta. KIRA huolehtii puhtaudesta toimistoissa, kauppakeskuksissa, terveydenhuollon yksiköissä, erilaisissa oppilaitoksissa ja liikuntahalleissa. Se siivoaa väsymättä myös teollisuuden tuotantotilat ja isommatkin varastot.

HYVÄKSI LIIKETOIMINNALLE. VIELÄ PAREMPI TIIMILLE

Lattioiden siivous vie aikaa, ja pätevää henkilöstöä on usein saatavilla rajallisesti. Kärcher KIRA B 50 -siivousrobotti on ihanteellinen ratkaisu: se puhdistaa lattiapinnat tehokkaasti yhdistelmäkoneen tavoin, mutta täysin itsenäisesti. Siivoustiimisi voi käyttää vapautuneen ajan vaativampiin siivoustehtäviin. Se on hyväksi liiketoiminnalle – ja vielä parempi tiimillesi.