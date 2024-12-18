Yhdistelmäkoneen varusteet
Pientä extraa: korkealaatuiset, alkuperäiset varusteet yhdistelmäkoneisiin
Entistä suurempi valikoima varusteita entistäkin puhtaampien tuloksien saavuttamiseen! Kärcherin kattavan varustevalikoiman avulla voit muokata siivouskonettasi joustavasti tarpeiden mukaan. Laadukkaisiin alkuperäisiin lisävarusteisiin kuuluvat harjat, imusuulakkeen imukumit, kiinnityssarjat ja suojukset monenlaisiin puhdistustarkoituksiin. Varusta koneesi optimaalisilla lisävarusteilla saavuttaaksesi siivoustuloksen, josta voit olla ylpeä.
Oikeiden valintojen tekeminen säästää aikaa ja vaivaa
Opas varusteiden valintaan
Oikeiden varusteiden ja lisävarusteiden valinta on erittäin tärkeää. Oikeat varusteet eivät vain auta saavuttamaan optimaalisia puhdistustuloksia, vaan ne varmistavat myös lattianpäällysteiden pitkän käyttöiän.
Riippuen useista tekijöistä, kuten lattiapinnan tyypistä, likaisuusasteesta ja erityisistä puhdistustavoitteista, Kärcher tarjoaa laajan valikoiman varusteita ja lisävarusteita siivouskoneille.
Erikoisharjoista suulakkeisiin erilaisille lattioille ja tilanteisiin – oikeat lisävarusteet mahdollistavat koneesi mukauttamisen tarpeitasi vastaavaksi.
Millaisen pesupään valitsen?
Telaharja
Yhdistelmäkone, jossa on telaharja, soveltuu erityisesti epätasaisten lattiapäällysteiden ja erittäin likaisten lattiapintojen ylläpitosiivoukseen.Korkean harjausnopeuden ja suuren pintapaineen ansiosta telaharja on erinomainen vaihtoehto myös peruspuhdistukseen ja jopa vahanpoistoon. Tämä pesupäätekniikka tarjoaa myös merkittäviä etuja karkean lian käsittelyssä. Integroidun esilakaisutoiminnon ansiosta pienet roskat saadaan helposti talteen niin, että ne eivät tuki koneen putkistoja tai haittaa kuivausta. Vastakkain pyörivät rullat heittävät pienet roskat, kuten esimerkiksi kuormalavoista irtoavat puutikut säiliöön, mikä vähentää huomattavasti esilakaisun tarvetta.
Laikkaharja
Yhdistelmäkoneita, joissa pesupäänä on laikka, käytetään usein normaaliin ylläpitosiivoukseen ja kevyesti likaantuneiden lattiapintojen puhdistamiseen. Nämä yhdistelmäkoneet ovat erityisen suosittuja lattioilla, joissa on tasainen lattiapäällyste. Hiljaisen käyntiäänen vuoksi niitä suositaan meluherkillä alueilla, kuten sairaaloissa, ravintoloissa ja hotelleissa.
Laikkatyyppinen pesupää on erityisen hyvä valinta herkille lattiapinnoille ja siinä on vähäisempi harjan kulutus
Vahvat harjakset vahvaan lopputulokseen: oikea harja eri lattiapinnoille
Kärcherin yhdistelmäkoneet on suunnitteltu siten, että ne voidaan varustaa aina optimaalisesti erilaisiin puhdistustehtäviin. Oikeanlaisen harjan valinta on tärkeää: erityyppiset harjakset ja harjojen kovuus takaavat erinomaiset puhdistustulokset, jotka voidaan mukauttaa ihanteellisesti kulloiseenkin lattiapäällysteeseen ja oikein käytettynä takaavat harjoille pitkän käyttöiän. Riippumatta siitä, onko kyseessä jokapäiväinen ylläpito tai perusteellisempi syväpuhdistus, tai tarvitsetpa sitten tela- tai laikkaharjaa – Kärcherin harjajärjestelmä tarjoaa oikean ratkaisun.
Glamouria ja kiiltoa: oikealla puhdistuslaikalla vieläkin puhtaampiin tuloksiin
Tutustu Kärcherin erilaisiin pesulaikkoihin, jotka on suunniteltu siivouskoneille. Laikalla voit tehokkaasti puhdistaa, päällystää tai kiillottaa lattiapinnat ja samalla huolehtia rakennuksen arvon säilymisestä. Alkuperäiset laikkamme varmistavat siivouskoneidesi tehokkaan ja kestävän toiminnan, ja laajentavat merkittävästi niiden käyttömahdollisuuksia.
Millaisen pesulaikan valitsen?
Kuivaus viimeiseen pisaraan asti: oikea imukumi parantaa lopputulosta
Varusta yhdistelmäkoneesi imusuulake oikeanlaisella imukumilla – parhaan imutuloksen saavuttamiseksi. Tarjoamme laadukkaan valikoiman ammattikäyttöön tarkoitettuja imukumeja, joista löytyy lattiapintaan ja puhdistettavaan likatyyppiin sopiva. Ne on erityisesti suunniteltu pitkää käyttöikää ja erinomaisia kuivaustuloksia varten. Olipa kyseessä taloudelliset imukumit luonnonkumista, repäisynkestävät Linatex®-imukumit tai öljynkestävät PU-imukumit – meillä on ihanteelliset varusteet siivouskoneellesi.
Loputtomasti energiaa: täydet tehot oikealla akulla
Tarjoamme laajan valikoiman ladattavia ja ei-ladattavia akkuja varmistaaksemme, että siivouskoneestasi ei lopu tehot kesken työnteon. Erityisesti sinun puhdistustarpeisiisi räätälöidyt energiavalinnat takaavat koneellesi pitkät käyttöajat, korkean toimintavalmiuden ja lyhyet seisonta-ajat. Meillä on oikea energianlähde koneellesi aina pienten koneiden irrotettavista akuista tehokkaisiin AGM-, geeli- tai märkäakkuihin pidempiä käyttöaikoja varten. Tarjoamme uusille litiumioniakuillemme 5 vuoden takuun maksimaalisen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi.
Tee elämästä helpompaa: valitse valmis kiinnityssarja
Kuluvien osien lisäksi Kärcher tarjoaa myös erityisesti kehitettyjä kiinnityssarjoja, jotka tekevät siivouskoneesi käytöstä entistäkin mukavampaa, tehokkaampaa ja joustavampaa. Valikoima sisältää ylimääräisen törmäyssuojan, sivuhankauksen, kannattimet manuaalisten puhdistuslaitteiden kuljettamiseen ja paljon muuta. Mitä ikinä tarvitsetkin – kiinnityssarjoillamme voit mukauttaa koneesi tarpeiden mukaan ja helpottaa sen käsittelyä ja käyttöä hetkessä.