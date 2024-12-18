Yhdistelmäkoneen varusteet

Telaharja

Yhdistelmäkone, jossa on telaharja, soveltuu erityisesti epätasaisten lattiapäällysteiden ja erittäin likaisten lattiapintojen ylläpitosiivoukseen.Korkean harjausnopeuden ja suuren pintapaineen ansiosta telaharja on erinomainen vaihtoehto myös peruspuhdistukseen ja jopa vahanpoistoon. Tämä pesupäätekniikka tarjoaa myös merkittäviä etuja karkean lian käsittelyssä. Integroidun esilakaisutoiminnon ansiosta pienet roskat saadaan helposti talteen niin, että ne eivät tuki koneen putkistoja tai haittaa kuivausta. Vastakkain pyörivät rullat heittävät pienet roskat, kuten esimerkiksi kuormalavoista irtoavat puutikut säiliöön, mikä vähentää huomattavasti esilakaisun tarvetta.