Yhdistelmäkone KIRA BR 200
KIRA BR 200 on yhdistelmäkonerobotti, joka mahdollistaa suurten pinta-alojen puhdistamisen täysin automaattisesti. Telaharjoilla varustettu pesupää sopii haastaviin siivouskohteisiin.
KIRA BR 200 yhdistää älykkään navigointiteknologian tinkimättämän tasalaatuiseen puhdistustulokseen ja suureen suuren pinta-alatehokkuuteen. Telaharjoilla varustetun, 850 mm leveän pesupään, kookkaan esilakaisusäiliön ja tehokkaan imujärjestelmän ansiosta se tekee tinkimättämän tasaista työjälkeä myös kuvioiduilla ja epätasaisilla lattioilla. Sivuharja varmistaa puhtaat tulokset reunoille saakka. Tehokas monianturijärjestelmä 360° yleisnäkymällä tunnistaa luotettavasti esteet, ulokkeet ja lasipinnat. Lisävarusteena myytävä telakointiasema tarjoaa maksimaalisen autonomian automatisoimalla tuoreveden täytön, likaveden tyhjennyksen, säiliön huuhtelun ja akun latauksen. Kalenteritoiminto tarjoaa joustavan ja mukautuvan tavan suunnitella puhdistustehtäviä etukäteen. KIRA BR 200 voi toimia täysin autonomisesti, mutta sitä voidaan tarvittaessa ohjata myös manuaalisesti, istuen ohjattavana yhdistelmäkoneena. Selaimen ja kosketusnätön kautta toimiva Kärcher-sovellus mahdollistaa vaivattoman pääsyn robotin raportointi- ja ohjaustietoihin.
Ominaisuudet ja edut
Telakka (lisävarusteena)Mahdollistaa täysin automaattisen operoinnin. Resurssien täydennys taysin autonomisesti telakan avulla (tuoreveden täyttö, likaveden tyhjennys, säiliön huuhtelu, akun lataus). Lisävaruste, robottia voidaan käyttää useammalla telakalla tai ilman niitä.
EsteopastusTunnistaa luotettavasti siivousalueella olevat esteet. Suunnittelee itsenäisesti vaihtoehtoisia reittejä. Autonomiset ajoliikkeet tarpeen mukaan.
Joustavat liitäntämahdollisuudetKIRA BR 200 voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin. Nosto-ovi- ja VDA 5050 -liitännät mahdollistavat tehokkaan ja joustavan yhteistyön muiden järjestelmien ja koneiden kanssa.
Helppo käyttää
- Kosketusnäyttö mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn koneen kaikkiin toimintoihin
- Selkeä, vaiheittainen käytönopastus
- Helppo käyttöönotto ja kaikkien toimintojen ohjaus ilman vaadittavaa erikoisosaamista
Telaharjaharjateknikka
- Ihanteellinen erittäin likaantuneille pinnoille itsepuhdistuvien telaharjojen ja korkean pintapaineen ansiosta.
- Alhainen vedenkulutus.
- Esilakaus ja pesu yhdessä vaiheessa.
Integroitu sivuharja
- Mahdollistaa puhdistamisen seinän vierustalta
- Kuljettaa lian suoraan poistoputkeen
- Vähentää manuaalisen työn minimiin.
Luotettava navigointi monianturijärjestelmän avulla
- Tehokkaat anturit ja 360° yleisnäkyvyys.
- Luotettava ulokkeiden ja lasin havaitseminen.
- Sivu-alueiden anturivalvonta.
Ulkopuolisen tarkastuslaitoksen sertifioima
- Turvallinen navigointi ja esteiden väistäminen
- Sertifikaatit turvalliselle liikkumiselle: CSA_22.2 No. 336-17 ja IEC 63327.
- Mahdollista käyttää vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.
Laaja valikoima käyttömahdollisuuksia
- Voidaan käyttää autonomisesti tai manuaalisesti.
- Mahdollistaa manuaalisen pistepuhdistuksen.
- Mahdollistaa useiden käyttäjäprofiilien asettamisen yksilöllisillä käyttöoikeustasoilla.
Yhteensopivuus muihin järjestelmiin
- Suora pääsy KIRA Equipment Manageriin ja KIRA Robots -sovellukseen.
- Lähettää ilmoituksia ja tilaviestejä mobiililaitteisiin.
- Sisältää puhdistusraportit, koneen tilan, viat ja muuta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Nimellisottoteho (W)
|2250
|Ajomoottori (W)
|1300
|Imuturbiinin teho (W)
|552
|Harjamoottorin teho (W)
|1500
|Työleveys, harjat (mm)
|850
|Harjapaine (g/cm²)
|215
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|380 - 950
|Työleveys, imurointi (mm)
|1100
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|200 / 220
|Pesuainesäiliö (l)
|10
|Lakaisusäiliö (l)
|9
|Laskennallinen työsuoritus automaattiajolla (m²/h)
|max. 4590
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|7143
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|100 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Akkujen lukumäärä
|4
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akun jännite / virtamäärä (V/Ah)
|24 / 320
|Akun käyttöaika (h)
|n. 4
|Akun latausaika (h)
|n. 4,7
|Nopeus automaattiajolla (km/h)
|max. 5,4
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|64,5
|Kääntösäde automaattiajolla (m)
|2,8
|Nousukyky (%)
|max. 6
|Käytäväleveys automaattiajolla (mm)
|max. 1350
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|630
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|630
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|632,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi
- Sisältää imusuulakkeen
- Telaharja: 2 kpl
- Sivuharja
- Varoitusvilkku
Ominaisuuksia
- Akku
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- DOSE
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Suuri, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- Valmius telakan käyttöön
- Valmius rullaoven automaattiseen aukaisuun
- Itsenäinen siivous
- Esilakaisutoiminto
- Manuaalisella ajotavalla
- Helppo asettaa käyttökuntoon ilman erityistä osaamista
- Parasta tekniikkaa edustavat sensorit
- Esteiden ja törmäysten havaitseminen
- Itsenäinen väistö esteitä kohdatessa
- Turvallisuussertifiointi kattaa liikkumisen asiakastiloissa
- Siivousraporttien luominen
- Infoviestit voidaan ohjata tablettiin tai älypuhelimeen
- Ajastustoiminto
- Automaattinen täyttö
- Merkkivalot informoivat kulkusuunnasta ja suoritettavasta työvaiheesta
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Opetustilassa (opeta ja toista -toiminto)
- Harjatyyppi: Pyöreä harja
- Säätyvä harjapaine
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Alipaineanturi tukosten havaitsemiseen
- Tunnistin, joka havaitseen pesuainesäiliön tyhjentymisen
- Käyttö sovelluksen avulla
- Kommunikaatiorajapinta: VDA 5050
- Pesuaineen annosteluyksikkö
Videot
Käyttökohteet
- Suuret siivousalueet, joissa on kuvioituja ja epätasaisia lattioita
- Suurille laajoille alueille ja osittaisille alueille
- Voidaan käyttää alueilla, joilla on samaan aikaan asiakasliikennettä
- Ihanteellinen lentokentille, rautatieasemille, tuotanto- ja valmistushalleihin, logistiikkahalleihin, messukeskuksiin, kokoussaleihin, konserttisaleihin ja paljon muuhun.
- Voidaan käyttää logistiikassa, teollisuudessa ja toimistoissa