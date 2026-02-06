KIRA BR 200 yhdistää älykkään navigointiteknologian tinkimättämän tasalaatuiseen puhdistustulokseen ja suureen suuren pinta-alatehokkuuteen. Telaharjoilla varustetun, 850 mm leveän pesupään, kookkaan esilakaisusäiliön ja tehokkaan imujärjestelmän ansiosta se tekee tinkimättämän tasaista työjälkeä myös kuvioiduilla ja epätasaisilla lattioilla. Sivuharja varmistaa puhtaat tulokset reunoille saakka. Tehokas monianturijärjestelmä 360° yleisnäkymällä tunnistaa luotettavasti esteet, ulokkeet ja lasipinnat. Lisävarusteena myytävä telakointiasema tarjoaa maksimaalisen autonomian automatisoimalla tuoreveden täytön, likaveden tyhjennyksen, säiliön huuhtelun ja akun latauksen. Kalenteritoiminto tarjoaa joustavan ja mukautuvan tavan suunnitella puhdistustehtäviä etukäteen. KIRA BR 200 voi toimia täysin autonomisesti, mutta sitä voidaan tarvittaessa ohjata myös manuaalisesti, istuen ohjattavana yhdistelmäkoneena. Selaimen ja kosketusnätön kautta toimiva Kärcher-sovellus mahdollistaa vaivattoman pääsyn robotin raportointi- ja ohjaustietoihin.