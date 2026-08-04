Moottorisaha CS 400/36 Bp
Akkukäyttöinen ketjusaha CS 400/36 Bp on ergonominen käyttää, tärinältään minimaalista ja ehdottomasti ilman pakokaasuja. Tehokas ja suorituskykyinen laite päivittäiseen käyttöön.
Kärcherin vankka CS 400/36 Bp -akkukäyttöinen ketjusaha. Saha on tasapainotettu ja on ergonominen käyttää, tärinä on minimaalista ja ehdottomasti ilman pakokaasuja. Se on vähemmän meluisa kuin bensiinimoottoriset laitteet ja siinä on suhteellisen alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. Ketjusaha sopii erityisesti päivittäiseen puutarhanhoitoon, myrskyvaurioiden raivaamiseen, pienehköihin metsätaloustoimenpiteisiin sekä puistojen ja kaupunkialueiden kunnostustöihin.
Ominaisuudet ja edut
Mekaaninen ketjujarruPysäyttää ketjun välittömästi takapotkun sattuessa.
Automaattinen ketjuvoiteluAutomaattinen ketjuvoitelu takaa koneelle pitkän käyttöiän. Vähentää huoltotarvetta.
Integroitu öljysäiliö katseluikkunallaTäytön taso on selvästi nähtävissä ja helposti luettavissa. Öljysäiliön kansi on kiinnitetty vuotojen estämiseksi.
Integroitu yhdistelmäavain
- Mahdollistaa ketjun nopean uudelleenkiristyksen.
- Ketju ja kisko ovat helppo vaihtaa.
Nopea ja voimakas
- Korkeampi ketjunopeus 23 m/s varmistaa nopean ja tarkan sahaamisen.
- Korkea suorituskyky, joka on vertailukelpoinen polttomoottrilaitteiden kanssa
Harjaton moottori
- Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
- Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Ei haitallisten aineiden päästöjä tai CO2
- Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Huomattavasti alhaisempi tärinä verrattuna bensiinikäyttöisiin koneisiin
- Vaivaton työskennellä pitkiäkin aikoja.
- Suojaa käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
- Erityisen taloudellinen, sillä ei ole juoksevia kustannuksia, kuten esimerkiksi bensiinin tarvetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Ohjainkisko (mm)
|400
|Ketjunopeus (m/s)
|23
|Ketjun jako
|3/8″
|Ketjun paksuus
|1,3 mm / 0.050"
|Vetolenkkien lukumäärä
|56
|Öljysäiliön tilavuus (ml)
|160
|Tärinäarvo, etukahva (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3
|Tärinäarvo, takakahva (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,4
|Ohjaus
|Harjaton moottori
|Jännite (V)
|36
|Suorituskyky yhdellä latauksella (Leikkaus)
|max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|904 x 217 x 261
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Ohjainkisko
- Teräketju
- Ketjusuoja
- Automaattinen ketjuvoitelu
- Ketjujarru
- Öljymäärän ilmaisin
Videot
Käyttökohteet
- Ihanteellinen kodin ylläpitotehtäviin, puutarhanhoitoon ja polttopuiden leikkaamiseen
- Myrskytuhojen sekä pienten ja keskisuurten kaatuneiden puiden raivaamiseen
- Puistojen ja kaupunkialueiden puiden ja pensaiden kunnossapitotehtäviin
- Sopii puiden kaatamiseen ja rankojen katkaisemiseen
- Soveltuu käytettäväksi suljetuissa tiloissa
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