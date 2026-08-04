Moottorisaha CS 400/36 Bp

Akkukäyttöinen ketjusaha CS 400/36 Bp on ergonominen käyttää, tärinältään minimaalista ja ehdottomasti ilman pakokaasuja. Tehokas ja suorituskykyinen laite päivittäiseen käyttöön.

Kärcherin vankka CS 400/36 Bp -akkukäyttöinen ketjusaha. Saha on tasapainotettu ja on ergonominen käyttää, tärinä on minimaalista ja ehdottomasti ilman pakokaasuja. Se on vähemmän meluisa kuin bensiinimoottoriset laitteet ja siinä on suhteellisen alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. Ketjusaha sopii erityisesti päivittäiseen puutarhanhoitoon, myrskyvaurioiden raivaamiseen, pienehköihin metsätaloustoimenpiteisiin sekä puistojen ja kaupunkialueiden kunnostustöihin.

Ominaisuudet ja edut
Moottorisaha CS 400/36 Bp: Mekaaninen ketjujarru
Mekaaninen ketjujarru
Pysäyttää ketjun välittömästi takapotkun sattuessa.
Moottorisaha CS 400/36 Bp: Automaattinen ketjuvoitelu
Automaattinen ketjuvoitelu
Automaattinen ketjuvoitelu takaa koneelle pitkän käyttöiän. Vähentää huoltotarvetta.
Moottorisaha CS 400/36 Bp: Integroitu öljysäiliö katseluikkunalla
Integroitu öljysäiliö katseluikkunalla
Täytön taso on selvästi nähtävissä ja helposti luettavissa. Öljysäiliön kansi on kiinnitetty vuotojen estämiseksi.
Integroitu yhdistelmäavain
  • Mahdollistaa ketjun nopean uudelleenkiristyksen.
  • Ketju ja kisko ovat helppo vaihtaa.
Nopea ja voimakas
  • Korkeampi ketjunopeus 23 m/s varmistaa nopean ja tarkan sahaamisen.
  • Korkea suorituskyky, joka on vertailukelpoinen polttomoottrilaitteiden kanssa
Harjaton moottori
  • Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
  • Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
  • Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
  • Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Ei haitallisten aineiden päästöjä tai CO2
  • Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Huomattavasti alhaisempi tärinä verrattuna bensiinikäyttöisiin koneisiin
  • Vaivaton työskennellä pitkiäkin aikoja.
  • Suojaa käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
  • Erityisen taloudellinen, sillä ei ole juoksevia kustannuksia, kuten esimerkiksi bensiinin tarvetta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Ohjainkisko (mm) 400
Ketjunopeus (m/s) 23
Ketjun jako 3/8″
Ketjun paksuus 1,3 mm / 0.050"
Vetolenkkien lukumäärä 56
Öljysäiliön tilavuus (ml) 160
Tärinäarvo, etukahva (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3
Tärinäarvo, takakahva (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²) 3,4
Ohjaus Harjaton moottori
Jännite (V) 36
Suorituskyky yhdellä latauksella (Leikkaus) max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah)
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah)
Paino (ilman varusteita) (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,1
Mitat (p x l x k) (mm) 904 x 217 x 261

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
  • Ohjainkisko
  • Teräketju
  • Ketjusuoja
  • Automaattinen ketjuvoitelu
  • Ketjujarru
  • Öljymäärän ilmaisin
Moottorisaha CS 400/36 Bp
Moottorisaha CS 400/36 Bp
Moottorisaha CS 400/36 Bp
Videot
Käyttökohteet
  • Ihanteellinen kodin ylläpitotehtäviin, puutarhanhoitoon ja polttopuiden leikkaamiseen
  • Myrskytuhojen sekä pienten ja keskisuurten kaatuneiden puiden raivaamiseen
  • Puistojen ja kaupunkialueiden puiden ja pensaiden kunnossapitotehtäviin
  • Sopii puiden kaatamiseen ja rankojen katkaisemiseen
  • Soveltuu käytettäväksi suljetuissa tiloissa
Varusteet
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