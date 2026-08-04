Kärcherin vankka CS 400/36 Bp -akkukäyttöinen ketjusaha. Saha on tasapainotettu ja on ergonominen käyttää, tärinä on minimaalista ja ehdottomasti ilman pakokaasuja. Se on vähemmän meluisa kuin bensiinimoottoriset laitteet ja siinä on suhteellisen alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset. Ketjusaha sopii erityisesti päivittäiseen puutarhanhoitoon, myrskyvaurioiden raivaamiseen, pienehköihin metsätaloustoimenpiteisiin sekä puistojen ja kaupunkialueiden kunnostustöihin.