Pensasleikkuri HT 650/36 Bp

Akkukäyttöinen HT 650/36 Bp -pensasleikkuri on erittäin ergonominen ja istuu käteen täydellisesti kääntyvän kahvan ansiosta. Tarjoaa vaikuttavan tarkkaa leikkausjälkeä.

Päästöttömässä, akkukäyttöisessä BCU 260/36 Bp -kevytraivaussahassa yhdistyvät täydellisesti korkea toimivuus ja ylivoimainen ergonomia käyttäjälle. Kone on nopeasti käyttövalmis ja pystyy vaivattomasti hoitamaan vaikeimmatkin niittotehtävät, mukaan lukien itsepäisten hallitsemattomien kasvien kasvu, kova ruoho tai paksu kasvualusta. Yksilöllisesti säädettävällä, ergonomisella kahden käden kahvalla varustettu laite istuu kädessäsi täydellisesti. Tasapainotuksen ja helppokäyttöisyyden ansiosta voit työskennellä väsymättä. Alhaisen toimintamelun takia voit käyttää sitä myös meluherkillä alueilla. Sopivan lisävarusteen kanssa sitä voi käyttää myös nurmikkotrimmerinä.

Ominaisuudet ja edut
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp: Ergonominen, kääntyvä kahva
Ergonominen, kääntyvä kahva
Säädettävä takakahva pensasaitojen sivujen mukavaan leikkaamiseen. Suojaa niveliä ja vähentää väsymistä.
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp: Viilto- ja ohjainsuojaus
Viilto- ja ohjainsuojaus
Viilto- ja käsisuojaus lisää käyttäjän turvallisuutta. Estää terän vaurioitumisen, kun työskentelet lähellä estettä.
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp: Kaksi leikkausnopeutta
Kaksi leikkausnopeutta
Kaksi leikkausnopeutta takaavat siistin ja tasaisen leikkuutuloksen jokaisessa käyttötilanteessa.
Silmukka kantojärjestelmää varten
  • Mahdollistaa painon tasaisen jakautumisen ja siten mukavan työskentelyn ilman väsymistä.
  • Ei rajoita käyttäjän liikkumisvapautta.
Kaksipuolinen, laserleikattu, timanttihiottu terä
  • Tarkat leikkaukset.
  • Leikkaa vaivattomasti sekä paksut että ohuet oksat.
Harjaton moottori
  • Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
  • Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
  • Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
  • Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Ei haitallisten aineiden päästöjä tai CO2
  • Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Huomattavasti alhaisempi tärinä verrattuna bensiinikäyttöisiin koneisiin
  • Vaivaton työskennellä pitkiäkin aikoja.
  • Suojaa käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
  • Erityisen taloudellinen käyttää, ei polttoainekustannuksia ja polttomoottorikoneiden vaatimia huoltoja.
Tiedot

Tekniset tiedot

Akkusarja 36 V -akkusarja
Leikkuupituus (mm) 650
Hammastus (mm) 33
Nopeuden säätö kyllä
Nopeustasot 2
Leikkuuterän tyyppi laserleikattu, timanttihiottu
Terän nopeus (Leikkaus/minuutti) Taso 1: 2800 / Taso 2: 3200
Jännite (V) 36
Käyttöaika yhdellä latauksella (min) max. 80 (6,0 Ah) / max. 100 (7,5 Ah)
Paino (ilman varusteita) (kg) 4,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,4
Mitat (p x l x k) (mm) 1130 x 270 x 230

Toimitus sisältää

  • Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
  • Teränsuoja
  • Viiltosuoja
  • Ohjainsuoja
  • Kahva: kääntyvä
  • Tukoksenestojärjestelmä
  • Säilytyssilmukka
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp
Pensasleikkuri HT 650/36 Bp
Käyttökohteet
  • Pensaiden ja pensasaitojen muotoiluun ja leikkaamiseen
  • Ihanteellinen käytettäväksi julkisissa kiinteistöissä ja puutarhoissa
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