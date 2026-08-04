Päästöttömässä, akkukäyttöisessä BCU 260/36 Bp -kevytraivaussahassa yhdistyvät täydellisesti korkea toimivuus ja ylivoimainen ergonomia käyttäjälle. Kone on nopeasti käyttövalmis ja pystyy vaivattomasti hoitamaan vaikeimmatkin niittotehtävät, mukaan lukien itsepäisten hallitsemattomien kasvien kasvu, kova ruoho tai paksu kasvualusta. Yksilöllisesti säädettävällä, ergonomisella kahden käden kahvalla varustettu laite istuu kädessäsi täydellisesti. Tasapainotuksen ja helppokäyttöisyyden ansiosta voit työskennellä väsymättä. Alhaisen toimintamelun takia voit käyttää sitä myös meluherkillä alueilla. Sopivan lisävarusteen kanssa sitä voi käyttää myös nurmikkotrimmerinä.