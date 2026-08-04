Akkukäyttöinen LBB 1060/36 Bp -reppulehtipuhallin on luokkansa tehokkain ja hiljaisin kone. Sitä on näppärä ja ergonominen kantaa selässä, sillä jousilla varustettu puhallin ei aiheuta käytännössä tärinää juuri lainkaan vaan antaa sinun työskennellä niin kauan kuin haluat ilman väsymistä. Suuren ilmanopeuden ja läpäisykyvyn ansiosta tämä tehokas kone on tehty laajojen alueiden puhdistamiseen nopeasti, mukaan lukien meluherkät alueet, kuten asuinalueet sekä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien tilojen läheisyydet.