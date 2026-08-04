Lehtipuhallin LB 1060/36 Bp
Akkukäyttöinen reppulehtipuhallin LBB 1060/36 Bp antaa sinun työskennellä väsymättä eikä aiheuta tärinää juuri ollenkaan. Tehokas ja hiljainen laite, ihanteellinen suurille alueille.
Akkukäyttöinen LBB 1060/36 Bp -reppulehtipuhallin on luokkansa tehokkain ja hiljaisin kone. Sitä on näppärä ja ergonominen kantaa selässä, sillä jousilla varustettu puhallin ei aiheuta käytännössä tärinää juuri lainkaan vaan antaa sinun työskennellä niin kauan kuin haluat ilman väsymistä. Suuren ilmanopeuden ja läpäisykyvyn ansiosta tämä tehokas kone on tehty laajojen alueiden puhdistamiseen nopeasti, mukaan lukien meluherkät alueet, kuten asuinalueet sekä koulujen, sairaaloiden ja vastaavien tilojen läheisyydet.
Ominaisuudet ja edut
Portaaton puhallustehon säätö ja turbopainikePuhallusnopeuden optimaalinen säätäminen ja suorituskyvyn nostaminen tarvittaessa. Helppo hallita, kun poistetaan märkiä lehtiä ja muuta tarttunutta likaa.
Pitkä käyttöaikaKaksi akkupaikkaa pidempiaikaista käyttöä varten. Täydellinen ammattikäyttöön.
Helppo kantaa selässäPehmustetut olkahihnat takaavat hyvän työskentelymukavuuden. Älykäs ergonominen suunnittelu pitkäkestoiseen työskentelyyn.
Jousilla varustettu puhallin
- Vähentää värähtelyä ja mahdollistaa työskentelyn ilman väsymystä.
- Suojaa käyttäjän terveyttä.
Erinomaisen korkea suorituskyky
- Luokkansa tehokkain akkukäyttöinen reppulehtipuhallin.
- Suuren ilmanopeuden ja läpäisykyvyn ansiosta loistava puhdistustulos.
Harjaton moottori
- Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
- Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Hyvin matala melutaso
- Soveltuu erityisesti meluherkille alueille ja jopa yöllä käytettäväksi.
- Tehokasta ruohonleikkuuta ympäristöä mahdollisimman vähän häiriten.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Ei haitallisten aineiden päästöjä tai CO2
- Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
- Erityisen taloudellinen käyttää, ei polttoainekustannuksia ja polttomoottorikoneiden vaatimia huoltoja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Ilman virtaus (m³/h)
|1060
|Ilman nopeus (m/s)
|max. 65
|Puhallusteho (N)
|19
|Nopeuden säätö
|säädettävä
|Jännite (V)
|36
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 30 (6,0 Ah) / max. 40 (7,5 Ah)
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|8,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1597 x 546 x 470
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Metallikaapimella varustettu puhallusputki
Videot
Käyttökohteet
- Suurten alueiden puhdistamiseen ja kevyiden roskien suurien määrien poistamiseen
- Maahan pudonneiden lehtien, puutarhajätteen ja roskien poistamiseen
- Ihanteellinen työskentelyyn meluherkillä alueilla, myös yöaikaan
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