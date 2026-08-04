Tehokas, taloudellinen ja ympäristöystävällinen: akkukäyttöinen LB 930/36 Bp -lehtipuhallin on tätä kaikkea. Se poistaa lehdet, roskat ja muut jätteet salamannopeasti, erityisesti vaikeapääsyisiltä alueilta. Lisäksi se on niin hiljainen, että voit käyttää sitä meluherkillä alueilla, kuten asuinalueilla tai koulujen ja sairaaloiden lähellä - tai jopa yöllä. Se ei aiheuta haitallisia päästöjä, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. Lehtipuhallinta on erittäin mukava käyttää ja siinä on uskomattoman alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset.