Lehtipuhallin LB 930/36 Bp
Akkukäyttöinen lehtipuhallin LB 930/36 Bp puhdistaa kuivat lehdet ja muut roskat nopeasti, perusteellisesti ja hiljaisesti. Ei päästöjä.
Tehokas, taloudellinen ja ympäristöystävällinen: akkukäyttöinen LB 930/36 Bp -lehtipuhallin on tätä kaikkea. Se poistaa lehdet, roskat ja muut jätteet salamannopeasti, erityisesti vaikeapääsyisiltä alueilta. Lisäksi se on niin hiljainen, että voit käyttää sitä meluherkillä alueilla, kuten asuinalueilla tai koulujen ja sairaaloiden lähellä - tai jopa yöllä. Se ei aiheuta haitallisia päästöjä, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. Lehtipuhallinta on erittäin mukava käyttää ja siinä on uskomattoman alhaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset.
Ominaisuudet ja edut
MetallikaavinPoistaa helposti tarttuneet roskat. Suojaa puhallusputken päätyä vaurioilta.
SuurnopeussuutinKeskittää puhallustehon pienemmälle alueelle. Poistaa helposti märät lehdet ja kosteat jätteet.
Portaaton puhallustehon säätö ja turbopainikePuhallusnopeuden optimaalinen säätäminen ja suorituskyvyn nostaminen tarvittaessa. Helppo hallita, kun poistetaan märkiä lehtiä ja muuta tarttunutta likaa.
Mukava kantohihna
- Mahdollistaa käytännöllisen, mukavan asennon, jotta voit työskennellä väsymättä.
- Tasapainotettu muotoilu.
Jopa 50% hiljaisempi kuin bensiinikäyttöiset koneet
- Soveltuu erityisesti meluherkille alueille ja jopa yöllä käytettäväksi.
- Tehokasta ruohonleikkuuta ympäristöä mahdollisimman vähän häiriten.
Harjaton moottori
- Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
- Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Ei haitallisten aineiden päästöjä tai CO2
- Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Huomattavasti alhaisempi tärinä verrattuna bensiinikäyttöisiin koneisiin
- Vaivaton työskennellä pitkiäkin aikoja.
- Suojaa käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
- Erityisen taloudellinen käyttää, ei polttoainekustannuksia ja polttomoottorikoneiden vaatimia huoltoja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Ilman virtaus (m³/h)
|930
|Ilman nopeus (m/s)
|max. 60
|Puhallusteho (N)
|14
|Jännite (V)
|36
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 50 (7,5 Ah)
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|916 x 177 x 325
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Metallikaapimella varustettu puhallusputki
- Suurnopeussuutin
- Olkahihna
Videot
Käyttökohteet
- Pienten ja keskisuurten alueiden puhdistamiseen sekä kevyiden roskien poistamiseen
- Poistaa lian vaikeapääsyisiltä alueilta
- Maahan pudonneiden lehtien, puutarhajätteen ja roskien poistamiseen
- Ihanteellinen työskentelyyn meluherkillä alueilla, myös yöaikaan
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