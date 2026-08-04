Ruohonleikkuri LM 530 /36 Bp
Vahva, luotettava ja tarjoaa huipputuloksia nurmikonhoitoon: akkukäyttöinen ruohonleikkuri LM 530/36 Bp teräksisellä leikkuukopalla. Erittäin joustava, alhainen melutaso ja nollapäästöt.
Vetää vertoja suorituskyvyssä bensiinimoottoriselle, mutta on hiljaisempi ja päästötön sekä ajo- ja ylläpitokustannukset ovat huomattavasti pienemmät: akkukäyttöisellä LM 530/36 Bp -ruohonleikkurilla on laaja toiminnallisuus ja vankka rakenne. Kuulalaakeroidut pyörät ja ajonopeuden säätö varmistavat, että kone on hyvin hallittavissa sekä käsittely on helppoa ja mukavaa. Älykäs automaattinen terien nopeussäädin mukautuu ruoho-olosuhteisiin, ja auttaa siten suojaamaan akkua sekä lisäämään sen kantamaa. Keskitetty leikkuukorkeuden säätö varmistaa tasaisen leikkuutuloksen. Ruohojäte voidaan joko kerätä, silputa tai käyttää sivuheittotoimintoa. Akut ja pikalaturi eivät sisälly tämän tuoteversion toimitukseen.
Ominaisuudet ja edut
Helppo leikkuukorkeuden säätöLeikkuukorkeuden säätäminen on helppoa ja kätevää. Leikkuukorkeuden tarkan säädön voi tehdä aina käyttötarkoituksen mukaan.
Säädettävä automaattiajomoottoriVoit säätää ajoa yksilöllisesti tarpeidesi mukaan liukusäätimellä. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Älykäs automaattinen nopeudensäätöTämä tekniikka takaa optimaalisen leikkuunopeuden aina tasaisen hyvällä leikkuuteholla. Se suojaa akkua ja lisää sen kantamaa.
Teräksinen leikkuukoppa
- Vankka rakenne.
- Kestävät osat.
Kaikki säädöt helposti käyttäjän ulottuvilla
- Ruohojäte voidaan kerätä, silputa tai työntää sivulle.
Harjaton moottori
- Vähäinen huoltotarve ja pitkä käyttöikä.
- Alhainen lämmöntuotto ja korkea tehokkuus.
Vaihtoakkua voi käyttää ristiin kaikilla Kärcher 36 V Battery Power -akkulaitteilla
- Akun voi vaihtaa nopeasti laitteesta toiseen.
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta ja työturvallisuutta.
Merkittävästi hiljaisempi käyttöääni kuin bensiinimoottorisella ruohonleikkuukoneella
- Soveltuu erityisesti meluherkille alueille ja jopa yöllä käytettäväksi.
- Tehokasta ruohonleikkuuta ympäristöä mahdollisimman vähän häiriten.
Matala tärinä ja pienemmät päästöt verrattuna bensiinimoottoreihin
- Vaivaton työskennellä pitkiäkin aikoja.
- Suojaa ympäristöä ja käyttäjän terveyttä.
Jopa 90 % matalemmat ajo- ja käyttökustannukset kuin bensiinimoottoreilla varustetuilla laitteilla
- Erityisen taloudellinen käyttää, ei polttoainekustannuksia ja polttomoottorikoneiden vaatimia huoltoja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Akkusarja
|36 V -akkusarja
|Leikkuuleveys (mm)
|530
|Leikkuukorkeus (mm)
|30 - 110
|Nopeus (rpm)
|3100
|Ajonopeus (km/h)
|2 - 5
|Leikkuukopan materiaali
|Teräs
|Ruohosäiliön tilavuus (l)
|70
|Ruohosäiliön materiaali
|Materiaali
|Äänen tehotaso (dB(A))
|95
|Värinätoiminto (m/s²)
|0,8
|Jännite (V)
|36
|Suorituskyky yhdellä latauksella (m²)
|max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
|Käyttöaika yhdellä latauksella (min)
|max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|32
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|38
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1580 x 550 x 1130
Toimitus sisältää
- Malliversio:: Akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen
- Takavetoinen
- Silppuri
- Ruohosäiliö
- Terä
Videot
Käyttökohteet
- Pienten ja keskisuurten nurmikoiden leikkaamiseen
- Voit kerätä ruohon helposti irrotettavaan ruohosäiliöön, silputa ruohon tai käyttää sivuheittotoimintoa