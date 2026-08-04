Vetää vertoja suorituskyvyssä bensiinimoottoriselle, mutta on hiljaisempi ja päästötön sekä ajo- ja ylläpitokustannukset ovat huomattavasti pienemmät: akkukäyttöisellä LM 530/36 Bp -ruohonleikkurilla on laaja toiminnallisuus ja vankka rakenne. Kuulalaakeroidut pyörät ja ajonopeuden säätö varmistavat, että kone on hyvin hallittavissa sekä käsittely on helppoa ja mukavaa. Älykäs automaattinen terien nopeussäädin mukautuu ruoho-olosuhteisiin, ja auttaa siten suojaamaan akkua sekä lisäämään sen kantamaa. Keskitetty leikkuukorkeuden säätö varmistaa tasaisen leikkuutuloksen. Ruohojäte voidaan joko kerätä, silputa tai käyttää sivuheittotoimintoa. Akut ja pikalaturi eivät sisälly tämän tuoteversion toimitukseen.