Poikkeuksellisen pitkäkestoinen akun käyttöaika ja huippusuorituskyky: 2,5 Ah Kärcher Battery Power -vaihdettava akku tarjoaa yksinkertaisen lukitusmekanismin, joka tekee akun asettamisesta ja poistamisesta nopeaa ja vaivatonta - ilman tarvetta työkalulle. Laitteen käyttöaikaa voidaan pidentää lisäakulla, mikä tarjoaa enimmäisjoustavuutta käytön aikana. Yhteystoiminto ja IPX4-suojaus roiskevettä vastaan takaavat turvallisen käytön myös korkeavirtaisissa laitteissa. Korkealaatuiset litiumioniakut ovat vaikuttavia tasaisen suorituskyvyn ansiosta, estäen itselatauksen ja muistivaikutuksen (kapasiteetin menetys toistuvasta osittaista purkautumisesta). Lisäetuna on pehmeä kosketusalue optimaaliseen käsittelyyn, jotta akkua ei liu'u kädessä vaihdon aikana. 2,5 Ah Kärcher Battery Power -vaihdettava akku sopii kaikkiin laitteisiin, jotka käyttävät 4 V Kärcher Battery Power -vaihdettavaa akkualustaa.