FC 5 IMUSUULAKE
Uudenlainen imusuulake, joka kerää roskat lattialta entistä tehokkaammin. Soveltuu myös vanhempiin FC 5 lattiapesureihin.
Uudistunut imusuulake kaikkiin FC 5 lattiapesureihin. Tulee vakiona uudessa mallissa, mutta soveltuu käytettäväksi myös vanhempaan malliin. Uuden imupään leveämpi imukanava kerää hiukset, eläinkarvat ja isommat roskat lattialta entistä paremmin eli siivoustulos paranee entisestään.
Ominaisuudet ja edut
Leveämpi imukanava
- Tehokas irompien roskien kuten karvapallojen imutoiminto.
Helposti vaihdettavissa
- Osa on helposti ja nopeasti vaihdettavissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|300 x 100 x 34