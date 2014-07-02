G 160 -pesukahva

Pesukahva Kärcher Home & Garden K2 - K7 - sarjojen painepesureihin, joissa ei ole Quick Connect -pikaliitosta.

Pesukahvan vaihtaminen on tehty helpoksi. Pesukahva Kärcher K2 - K7 -sarjojen painepesureihin, joissa ei ole Quick Connect -pikaliitosta

Ominaisuudet ja edut
Pesukahva Kärcher K2 - K7 - sarjan pinepesureihin
  • Pesukahvan helppo vaihto.
Bajonettiliitäntä
  • Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Pesuaineen levitys matalapaineella
  • Helppo pesuaineen käyttö.
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Lapsilukko
  • Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 422 x 40 x 181
Yhteensopivat laitteet
