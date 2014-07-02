G 160 -pesukahva
Pesukahva Kärcher Home & Garden K2 - K7 - sarjojen painepesureihin, joissa ei ole Quick Connect -pikaliitosta.
Ominaisuudet ja edut
Pesukahva Kärcher K2 - K7 - sarjan pinepesureihin
- Pesukahvan helppo vaihto.
Bajonettiliitäntä
- Kaikkien Kärcher varusteiden liitäntään.
Pesuaineen levitys matalapaineella
- Helppo pesuaineen käyttö.
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Lapsilukko
- Pesukahvan liipaisin on lukittu.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|422 x 40 x 181