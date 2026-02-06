G 180 Q Smart Control -pesukahva
G 180 Q Smart Control -pesukahva kaikille Smart Control -sarjan Kärcher-painepesureille LCD-näytöllä ja paineen sekä pesuaineen ohjausnäppäimillä.
Täysi hallinta: G 180 Q Smart Control -pesukahvan +/– -painikkeiden ansiosta painetasoja ja pesuaineen annostusta voidaan ohjata helposti napin painalluksella. Boost-tilalla saadaan vielä enemmän tehoja erityisen pinttyneelle lialle. Paineasetukset voidaan siirtää helposti ja kätevästi pesukahvaan myös Kärcher Home & Garden -sovelluksen kautta. G 180 Q Smart Controlin LCD-näytöllä näet asetukset aina – säästä riippumatta. Quick Connect -sovittimella varustettu kahva sopii kaikkiin Kärcher Smart Control -sarjan painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
+/- painikkeet kahvassa
- Paineen säätö ja pesuaineen annostelun helppo hallinta.
Painetason ilmaisin LCD-näytössä
- Pidä asetukset näkyvillä koko ajan
Boost-tila
- Boost-tila voidaan aktivoida pesukahvasta
Sovellusohjattava Kärcher Home & Garden -sovelluksen kautta
- Paineasetukset voidaan asettaa myös sovelluksen kautta
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|552 x 48 x 225