Täysi hallinta: G 180 Q Smart Control -pesukahvan +/– -painikkeiden ansiosta painetasoja ja pesuaineen annostusta voidaan ohjata helposti napin painalluksella. Boost-tilalla saadaan vielä enemmän tehoja erityisen pinttyneelle lialle. Paineasetukset voidaan siirtää helposti ja kätevästi pesukahvaan myös Kärcher Home & Garden -sovelluksen kautta. G 180 Q Smart Controlin LCD-näytöllä näet asetukset aina – säästä riippumatta. Quick Connect -sovittimella varustettu kahva sopii kaikkiin Kärcher Smart Control -sarjan painepesureihin.