Tasainen ja erittäin tehokas puhdistus: neljä korkeapainesuutinta poistavat pinttyneen lian eri pinnoilta. Käyttökohteesta riippuen vaihdettava kehys voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti. Julkisivujen ja seinien puhdistukseen tarkoitettu harjasten kehys suojaa käyttäjää roiskevedeltä, ja sitä voidaan myös liikuttaa kevyesti pitkin pintaa. Lasipintojen puhdistukseen mikrokuitutyynyllä varustettu kehys puolestaan sopii täydellisesti. Hankaavat kuidut poistavat likaa tehokkaammin ja hellävaraisesti.