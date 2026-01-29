Harja TLA 4 -suihkuputkeen
Teleskooppiseen TLA 4 -suihkuputkeen liitettävä pesuharja helpottaa esimerkiksi julkisivujen, kasvihuoneisen tai valokatteiden puhtaaksi harjaamista.
Tasainen ja erittäin tehokas puhdistus: neljä korkeapainesuutinta poistavat pinttyneen lian eri pinnoilta. Käyttökohteesta riippuen vaihdettava kehys voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti. Julkisivujen ja seinien puhdistukseen tarkoitettu harjasten kehys suojaa käyttäjää roiskevedeltä, ja sitä voidaan myös liikuttaa kevyesti pitkin pintaa. Lasipintojen puhdistukseen mikrokuitutyynyllä varustettu kehys puolestaan sopii täydellisesti. Hankaavat kuidut poistavat likaa tehokkaammin ja hellävaraisesti.
Ominaisuudet ja edut
Vaihdettava kehysLisäosat on helppo vaihtaa ilman työkaluja.
Neljä korkeapainesuutinta
Saranoitu
Irrotettava ja konepestävä mikrokuitutyyny
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|70 % Polyesteri; 30 % Polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|194 x 338 x 160
Käyttökohteet
- Julkisivu
- Kasvihuoneet
- Tuulilasit
