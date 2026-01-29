Harja TLA 4 -suihkuputkeen

Teleskooppiseen TLA 4 -suihkuputkeen liitettävä pesuharja helpottaa esimerkiksi julkisivujen, kasvihuoneisen tai valokatteiden puhtaaksi harjaamista.

Tasainen ja erittäin tehokas puhdistus: neljä korkeapainesuutinta poistavat pinttyneen lian eri pinnoilta. Käyttökohteesta riippuen vaihdettava kehys voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti. Julkisivujen ja seinien puhdistukseen tarkoitettu harjasten kehys suojaa käyttäjää roiskevedeltä, ja sitä voidaan myös liikuttaa kevyesti pitkin pintaa. Lasipintojen puhdistukseen mikrokuitutyynyllä varustettu kehys puolestaan sopii täydellisesti. Hankaavat kuidut poistavat likaa tehokkaammin ja hellävaraisesti.

Ominaisuudet ja edut
Harja TLA 4 -suihkuputkeen: Vaihdettava kehys
Vaihdettava kehys
Lisäosat on helppo vaihtaa ilman työkaluja.
Harja TLA 4 -suihkuputkeen: Neljä korkeapainesuutinta
Neljä korkeapainesuutinta
Harja TLA 4 -suihkuputkeen: Saranoitu
Saranoitu
Irrotettava ja konepestävä mikrokuitutyyny
Tiedot

Tekniset tiedot

Tekstiilin koostumus 70 % Polyesteri; 30 % Polyamidi
Väri musta
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 194 x 338 x 160
Käyttökohteet
  • Julkisivu
  • Kasvihuoneet
  • Tuulilasit
