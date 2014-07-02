Korkeapainejatkoletku 10 m K35 - K 7

Laadukas jatkoletku K 5 - K 7 painepesureihin mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Teräspunosvahvistettu kuminen korkeapaineletku kestää jopa 180 barin paineen ja, 80 °C lämpötilan. Quick Connect -pikaliitosadapterin avulla nopeasti liitettävissä K 3 - K 7 -sarjojen painepesureihin, jotka on valmistettu 2008 tai myöhemmin ja joissa on Quick Connect -järjestelmä.

Ominaisuudet ja edut
10 m jatkoletku
  • Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Laadukas kumiletku
  • Erittäin kestävä ja laadukas.
Quick Connect -adapteri
  • Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 60
Maksimipaine (bar) 180
Pituus (m) 10
Väri musta
Paino (kg) 2,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,7
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 240 x 115