Korkeapainejatkoletku 10 m K35 - K 7
Laadukas jatkoletku K 5 - K 7 painepesureihin mahdollistaa laajemman toimintasäteen. Teräspunosvahvistettu kuminen korkeapaineletku kestää jopa 180 barin paineen ja, 80 °C lämpötilan. Quick Connect -pikaliitosadapterin avulla nopeasti liitettävissä K 3 - K 7 -sarjojen painepesureihin, jotka on valmistettu 2008 tai myöhemmin ja joissa on Quick Connect -järjestelmä.
Ominaisuudet ja edut
10 m jatkoletku
- Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Laadukas kumiletku
- Erittäin kestävä ja laadukas.
Quick Connect -adapteri
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Maksimipaine (bar)
|180
|Pituus (m)
|10
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|2,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 240 x 115