Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.
10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 6/155°C/250 bar.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 6
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|10
|Liitäntäkierre
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,7