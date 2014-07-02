Korkeapaineletku, 10 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin

10 m korkeapaineletku (M 22 x 1,5) kiertymisen estolla, AVS pesukahva. DN 6/155°C/250 bar.

10 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 6/155°C/250 bar.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 6
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Pituus (m) 10
Liitäntäkierre 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,7
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