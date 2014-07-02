Korkeapaineletku Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä.
Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|10
|Liitäntäkierre
|2 x M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,7