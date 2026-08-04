Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E
Tehokas ja erittäin varmatoiminen puhdistusvarsi / puhdistuspää säiliöiden ja tynnyreiden korkeapainepesuun. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Mahtuu sisään 65 mm. aukosta.
Kompakti puhdistuspää sopii erinomaisesti kaikkien säiliöiden puhdistukseen, joiden aukko on vähintään 65 millimetriä. Pesuvartta pyörittää 24 voltin 50/60 hertsin sähkömoottori, joka on tiiviisti suojattu. Matala 24 voltin jännite takaa maksimaalisen turvallisuuden, kun puhdistuspäätä käytetään kosteissa ympäristöissä. Suuttimet pyörivät kahden akselin ympäri tasaisella nopeudella ja puhdistavat tasaisesti säiliön sisäseinämät. Puhdistuspää painaa vain 4,9 kg, joten ylimääräisiä ripustuslaitteita ei tarvita. Rakenne on mitoitettu 140 baarin maksimipaineelle, vesimäärälle 3000 litraa tunnissa ja enimmillään 90 °C:n pesulämpötilalle. Kompaktin kokoisen puhdistuspään kokonaispituus on 1256 mm ja upotussyvyys on 915 mm. Kytkentä tehdään painepesurin korkeapaineletkuun. Pyörivässä pesupäässä on paikat neljälle korkeapainesuuttimelle. Käyttämättä jääviin suutinpaikkoihin tulee asentaa sulkuruuvi 5.411-061.0, joita on laitteen mukana kaksi kappaletta. Painepesurin teholuokan mukaan mitoitetut korkeapainesuuttimet on tilattava erikseen. Laitetta voidaan käyttää pesurin tuottaman vesimäärän mukaan joko yhdellä, kahdella tai neljällä suuttimella.
Ominaisuudet ja edut
24 V 50/60 Hz sähkömoottori.Tasainen pyörimisnopeus veden paineesta tai vesimäärästä riippumatta. Turvallinen 24 V sähköjärjestelmä Maksimaalinen työturvallisuus
Erittäin joustavaHidas pyörimisnopeus yhdistettynä korkeaan työpaineeseen takaa tehokkaan ja aina tasalaatuisen puhdistuksen. Mitoitus maksimissaan 3000 l/h vesimäärälle ja 140 baarin työpaineelle. Mukautuu vaivattomasti kaikkiin kokoluokkiin aina tynnyreistä suuriin tankkeihin ja säiliöihin.
Käytännöllinen muotoiluPienet käyttökustannukset ja minimaalinen huoltotarve. Helppo ja turvallinen käsitellä yhden käden otteella. Tasainen pyörimisnopeus - tasainen puhdistustulos.
Ruostumatonta terästä (1.4301)
- Pitkän käyttöiän takaavat, vaativaan käyttöön suunnitellut materiaalit.
- Paras puhdistusteho likatyypin mukaan valituilla Kärcher-puhdistusaineilla.
- Lämpötiloihin aina 90 °C saakka.
Kevyt ja kompakti mitoiltaan
- Monipuolinen käyttö.
- Sopii säiliöiden puhdistamiseen, vaatii 65 mm kulkuaukon.
- Kevyt paino (4,9 kg) mahdollistaa käytön ilman lisätukia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|High-Pressure connection
|G3/8″
|Ohjaus
|Sähköinen
|Suuttimien määrä (kpl)
|1 / 4
|Kapasiteetti (l/h)
|3000
|Nopeus (rpm)
|19
|Asennuspituus (mm)
|915
|Jännite (V)
|24
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Paine (bar)
|max. 140
|Säiliön avaus (mm)
|min. 65
|Lämpötila (°C)
|max. 90
|Paino (kg)
|4,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1256
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Käyttökohteet
- Sopii IBC-säiliöiden pesemiseen
- Tankkien sisäpuhdistamiseen
- Säiliöiden ja tankkien pesuun teollisuudessa: elintarvike, kosmetiikka ja kemia
- Kemikaalien kuljetussäiliöiden puhdistamiseen
- Elintarvikkeiden kuljetussäiliöiden puhdistamiseen
- Kiinteiden säiliöiden puhdistukseen elintarvike- ja kemianteollisuudessa.