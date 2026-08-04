Kompakti puhdistuspää sopii erinomaisesti kaikkien säiliöiden puhdistukseen, joiden aukko on vähintään 65 millimetriä. Pesuvartta pyörittää 24 voltin 50/60 hertsin sähkömoottori, joka on tiiviisti suojattu. Matala 24 voltin jännite takaa maksimaalisen turvallisuuden, kun puhdistuspäätä käytetään kosteissa ympäristöissä. Suuttimet pyörivät kahden akselin ympäri tasaisella nopeudella ja puhdistavat tasaisesti säiliön sisäseinämät. Puhdistuspää painaa vain 4,9 kg, joten ylimääräisiä ripustuslaitteita ei tarvita. Rakenne on mitoitettu 140 baarin maksimipaineelle, vesimäärälle 3000 litraa tunnissa ja enimmillään 90 °C:n pesulämpötilalle. Kompaktin kokoisen puhdistuspään kokonaispituus on 1256 mm ja upotussyvyys on 915 mm. Kytkentä tehdään painepesurin korkeapaineletkuun. Pyörivässä pesupäässä on paikat neljälle korkeapainesuuttimelle. Käyttämättä jääviin suutinpaikkoihin tulee asentaa sulkuruuvi 5.411-061.0, joita on laitteen mukana kaksi kappaletta. Painepesurin teholuokan mukaan mitoitetut korkeapainesuuttimet on tilattava erikseen. Laitetta voidaan käyttää pesurin tuottaman vesimäärän mukaan joko yhdellä, kahdella tai neljällä suuttimella.