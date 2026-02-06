Kärcherin kiinteästi asennettavat painepesuyksiköt voidaan räätälöidä kohteen ja käyttötarpeen mukaan. Vaikuttava suorituskyky sekä käytön helppous ja turvallisuus tekevät kiinteästi asennetusta painepesurista oivallisen ratkaisun vaativissa pesukohteissa. Pitkäikäinen ja varmatoiminen tekniikka sopii ihanteellisesti säännölliseen, tiheästi toistuvaan käyttöön. Intensiivisessä käytössä kiinteän pesujärjestelmän ergonomiset ominaisuudet tulevat korostetusti esille. Monipuolisten lisävarusteiden avulla kuhunkin kohteeseen voidaan varustaa tarkalleen käyttötarvetta vastaava pesuratkaisu.