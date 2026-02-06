Kiinteä painepesuri HDC Classic
HDS Classic on käytännöllinen ja tehokas ratkaisu säännölliseen, tiheästi toistuvaan painepesuun. Kolmen pesupisteen samanaikainen käyttö on mahdollista.
Kärcherin kiinteästi asennettavat painepesuyksiköt voidaan räätälöidä kohteen ja käyttötarpeen mukaan. Vaikuttava suorituskyky sekä käytön helppous ja turvallisuus tekevät kiinteästi asennetusta painepesurista oivallisen ratkaisun vaativissa pesukohteissa. Pitkäikäinen ja varmatoiminen tekniikka sopii ihanteellisesti säännölliseen, tiheästi toistuvaan käyttöön. Intensiivisessä käytössä kiinteän pesujärjestelmän ergonomiset ominaisuudet tulevat korostetusti esille. Monipuolisten lisävarusteiden avulla kuhunkin kohteeseen voidaan varustaa tarkalleen käyttötarvetta vastaava pesuratkaisu.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä ja varmatoiminen
- Kestävä rakenne ja vaativaan käyttöön mitoitetut materiaalit.
- Kestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit takaavat pitkän käyttöiän: Kampiakselipumppu ja messinkipääty.
- Nelinapainen, hidaskäyntinen ilmajäähdytetty moottori.
Turvallinen käyttää
- Uimurisäiliö, jossa kuivakäynnin estojärjestelmä.
- Näyttö informoi käyttäjää poikkeamista ja muista huomiota vaativista seikoista.
Kiinteä asennus parantaa turvallisuutta ja hygieniaa
- Kuivakäynnin tunnistin ja moottorin lämpötilasensori
- Vuotosuojaus ja pehmeä käynnistys.
- Vedenpinnan tunnistin ja kuivakäynnin esto
Yksilöllisesti konfiguroitava kone
- Optiona saatavana ruostumatonta terästä oleva rakenne.
Erittäin joustava
- Kestävä pumppu, jonka tuloveden lämpötila
- Ulkokuori ja runko ruostumatonta terästä (vakiona pulverimaalattu teräs).
- 60-Hz (esim. 380-480, 690V(60Hz) varustus lisävarusteena.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Laaja valikoima lisävarusteita
- Voidaan varustaa kohteen tarpeita vastaavilla varusteilla.
- Kahden samanaikaisen käyttäjän mahdollisuus
- Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
- Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
- Puhdistaa erilaiset kohteet ripeästi.
Lujatekoinen muotoilu vaativiin olosuhteisiin
- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
- Toimii luotettavasti haastavissakin käyttöympäristöissä.
- Pitkän huoltovälit auttavat hallitsemaan elinkaarikustannuksia - sopii myös intensiiviseen käyttöön teollisuuden kohteissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paine (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Virtausnopeus (l/h)
|700 / 2000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 85
|Moottorin käynnistys
|Soft start
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Mitat (p x l x k) (mm)
|860 x 595 x 580
Ominaisuuksia
- Öljytikku
- Öljyn tarkkailuikkuna
- 4-napainen, matalakierroksinen moottori
- Ilmajäähdytteinen moottori
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Kuivakäynnin esto
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Käyttötuntimittari
- Servo Control
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuteen
- Maatalous
- Piha-alueiden pesu
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
- Ajoneuvojen ja koneiden pesuun liikennöitsijöille, teollisuuteen ja maatalouteen.
- Kiinteistönhuolto
- Säiliöiden ja tankkien pesuun teollisuudessa: elintarvike, kosmetiikka ja kemia