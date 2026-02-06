Kiinteä painepesuri HDC Standard
Kiinteä pesujärjestelmä on oikea ratkaisu kohteisiin, joissa on säännöllinen tarve tehokkaille painepesuvalmiuksille.
Classic, Standard ja Advanced -mallit yhdessä kattavan varustevalikoiman kanssa mahdollistavat tarvelähtöisen ratkaisun kaikkiin kohteisiin. Kiinteä pesujärjestelmä tarjoaa maksimaalisen tehon ja käytön helppouden, varman toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Mahdollisuus 2 - 8 pesupisteen samanaikaiseen käyttöön. Kärcherin kiinteät pesujärjestelmät suunnitellaan alusta loppuun asiakkaan ja kohteen tarpeisiin ja toimitetaan avaimet käteen-periaatteella.
Ominaisuudet ja edut
Kestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit: Kampiakselipumppu ja messinkipääty
- Regardless of the required water volume, the control switches other pumps on and off again as required.
- Vedenpinnan tunnistin ja kuivakäynnin esto.
- Mitoitettu vaativaan käyttöön ja pitkiin käyttöjaksoihin.
Monen yhtäaikaisen käyttäjän mahdollisuus (maksimi kahdeksan)
- Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
- Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
- Puhdistaa erilaiset kohteet ripeästi.
Erittäin joustava
- Helppo ja tarkka vesimäärän säätö.
- Sopii myös suurten säiliöiden ja konttien puhdistamiseen.
Kuivakäynnin tunnistin ja moottorin lämpötilasensori
Turvallinen käyttää
- Käyttötuntimittari ja infonäyttö, joka kertoo huoltotarpeesta.
- Vuotosuojaus ja pehmeä käynnistys.
Nopeasti valmiina käyttöön
- Nelinapainen, hidaskäyntinen ilmajäähdytetty moottori.
Lisävarusteena ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuori
- Kiinteä asennus parantaa turvallisuutta ja hygieniaa
Kestävä pumppu, jonka tuloveden lämpötila
Intelligent pump control
- Ulkokuori ja runko ruostumatonta terästä (vakiona pulverimaalattu teräs).
- 60-Hz (esim. 380-480, 690V(60Hz) varustus lisävarusteena.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paine (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Virtausnopeus (l/h)
|700 / 8000
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 85
|Moottorin käynnistys
|Soft start
|Vaiheiden määrä (Ph)
|3
|Jännite (V)
|400
|Taajuus (Hz)
|50
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Ominaisuuksia
- Öljytikku
- Öljyn tarkkailuikkuna
- 4-napainen, matalakierroksinen moottori
- Ilmajäähdytteinen moottori
- Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
- Kuivakäynnin esto
- Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
- Käyttötuntimittari
- Servo Control
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuteen
- Maatalous
- Piha-alueiden pesu
- Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
- Ajoneuvojen ja työkoneiden puhdistaminen
- Kiinteistönhuolto
- Säiliöiden ja tankkien pesuun teollisuudessa: elintarvike, kosmetiikka ja kemia