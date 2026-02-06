Kiinteä painepesuri HDC Standard

Kiinteä pesujärjestelmä on oikea ratkaisu kohteisiin, joissa on säännöllinen tarve tehokkaille painepesuvalmiuksille.

Classic, Standard ja Advanced -mallit yhdessä kattavan varustevalikoiman kanssa mahdollistavat tarvelähtöisen ratkaisun kaikkiin kohteisiin. Kiinteä pesujärjestelmä tarjoaa maksimaalisen tehon ja käytön helppouden, varman toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Mahdollisuus 2 - 8 pesupisteen samanaikaiseen käyttöön. Kärcherin kiinteät pesujärjestelmät suunnitellaan alusta loppuun asiakkaan ja kohteen tarpeisiin ja toimitetaan avaimet käteen-periaatteella.

Ominaisuudet ja edut
Kestävää laatua ja tarkoin valitut materiaalit: Kampiakselipumppu ja messinkipääty
  • Vedenpinnan tunnistin ja kuivakäynnin esto.
  • Mitoitettu vaativaan käyttöön ja pitkiin käyttöjaksoihin.
Monen yhtäaikaisen käyttäjän mahdollisuus (maksimi kahdeksan)
  • Aina heti valmiina käyttöön ilman esivalmisteluja ja koneiden siirtelyä
  • Pumppu käynnistyy, kun pesupistoolin liipaisinta painetaan. Tämä nopeuttaa työskentelyä ja parantaa turvallisuutta.
  • Puhdistaa erilaiset kohteet ripeästi.
Erittäin joustava
  • Helppo ja tarkka vesimäärän säätö.
  • Sopii myös suurten säiliöiden ja konttien puhdistamiseen.
Kuivakäynnin tunnistin ja moottorin lämpötilasensori
Turvallinen käyttää
  • Käyttötuntimittari ja infonäyttö, joka kertoo huoltotarpeesta.
  • Vuotosuojaus ja pehmeä käynnistys.
Nopeasti valmiina käyttöön
  • Nelinapainen, hidaskäyntinen ilmajäähdytetty moottori.
Lisävarusteena ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuori
  • Kiinteä asennus parantaa turvallisuutta ja hygieniaa
Kestävä pumppu, jonka tuloveden lämpötila
Intelligent pump control
  • Ulkokuori ja runko ruostumatonta terästä (vakiona pulverimaalattu teräs).
  • 60-Hz (esim. 380-480, 690V(60Hz) varustus lisävarusteena.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paine (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Virtausnopeus (l/h) 700 / 8000
Syöttöveden lämpötila (°C) max. 85
Moottorin käynnistys Soft start
Vaiheiden määrä (Ph) 3
Jännite (V) 400
Taajuus (Hz) 50
Mitat (p x l x k) (mm) 1150 x 750 x 1840

Ominaisuuksia

  • Öljytikku
  • Öljyn tarkkailuikkuna
  • 4-napainen, matalakierroksinen moottori
  • Ilmajäähdytteinen moottori
  • Kampiakselipumppu keraamisilla männillä
  • Kuivakäynnin esto
  • Uimurisäiliö ylitäyttöventtiilillä
  • Käyttötuntimittari
  • Servo Control
  • Painekytkinautomatiikka
Kiinteä painepesuri HDC Standard
Käyttökohteet
  • Sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuteen
  • Maatalous
  • Piha-alueiden pesu
  • Ihanteellinen käytettäväksi ajoneuvojen pesussa, rakennus- ja kuljetusalalla sekä teollisuudessa
  • Ajoneuvojen ja työkoneiden puhdistaminen
  • Kiinteistönhuolto
  • Säiliöiden ja tankkien pesuun teollisuudessa: elintarvike, kosmetiikka ja kemia
Varusteet