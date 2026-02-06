Classic, Standard ja Advanced -mallit yhdessä kattavan varustevalikoiman kanssa mahdollistavat tarvelähtöisen ratkaisun kaikkiin kohteisiin. Kiinteä pesujärjestelmä tarjoaa maksimaalisen tehon ja käytön helppouden, varman toiminnan ja käyttöturvallisuuden. Mahdollisuus 2 - 8 pesupisteen samanaikaiseen käyttöön. Kärcherin kiinteät pesujärjestelmät suunnitellaan alusta loppuun asiakkaan ja kohteen tarpeisiin ja toimitetaan avaimet käteen-periaatteella.