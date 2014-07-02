Kp-jatkoletku, 10m, K2 - K7
10 m jatkoletku laajentaa pesurin käyttösädettä. Liitetään koneen ja korkeapaineletkun väliin. Kestävä, korkealaatuinen, punosvahvistettu DN 8 letku, kiertymisen esto ja messinkinen liitäntäosa. Kestää painetta maks. 160 bar ja lämpötila maks. 60 °C. Soveltuu K2 - K7 -painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
Laadukas ja kestävä DN 8 punosvahvistettu letku
- Kestävä.
Kiertymisen esto
Kiertymisen esto
Messinkiliitin
Messinkiliitin
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|10
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 240 x 85