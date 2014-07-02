10 m jatkoletku laajentaa pesurin käyttösädettä. Liitetään koneen ja korkeapaineletkun väliin. Kestävä, korkealaatuinen, punosvahvistettu DN 8 letku, kiertymisen esto ja messinkinen liitäntäosa. Kestää painetta maks. 160 bar ja lämpötila maks. 60 °C. Soveltuu K2 - K7 -painepesureihin.