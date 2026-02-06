M-adapteri
Adapterin avulla saa liitettyä uuden suihkuputken vanhemman mallin pesukahvaan. Sopii malleihin, jotka on valmistettu ennen vuotta 2010.
Ominaisuudet ja edut
Vanhoihin pesukahvoihin, jotka valmistettu ennen vuotta 2010
- Välikappale pesukahvan ja suihkuputken väliin.
Uusi muotoilu
- Hyvin käyttäjäystävällinen.
Integroitu vahvistus
- Työskentely painepesurin kanssa helppoa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|105 x 42 x 42
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.