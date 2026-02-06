M-adapteri

Adapterin avulla saa liitettyä uuden suihkuputken vanhemman mallin pesukahvaan. Sopii malleihin, jotka on valmistettu ennen vuotta 2010.

Ominaisuudet ja edut
Vanhoihin pesukahvoihin, jotka valmistettu ennen vuotta 2010
  • Välikappale pesukahvan ja suihkuputken väliin.
Uusi muotoilu
  • Hyvin käyttäjäystävällinen.
Integroitu vahvistus
  • Työskentely painepesurin kanssa helppoa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 105 x 42 x 42
