Mikrokuituliinasetti ikkunapesuriin
Mikrokuituliina sopii käytettäväksi Kärcher WV 50, WV 75 ja WV 1 ikkunapesurisettien suihkepullossa. 2 kpl:n pakkaus.
Mikrokuitupyyhin puhdistaa kaikki sileät pinnat, kuten esimerkiksi ikkunat ja lasipinnat. Suihkupullo, Kärcher ikkunapesuri sekä ikkunanpesuainetiiviste - tuloksena raidattomat ikkunat. Ikkunoiden pesu ei ole ikinä ollut näin helppoa!
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuinen mikrokuituliina hankaavilla ja pehmeillä kuiduilla
- Lika irtoaa pinnoilta ja tarttuu liinaan.
- Hankaavien kuitujen ansiosta lika irtoaa helposti pinnoilta.
- Pehmeät kuidut maksimoivat liinaan tarttuvan lian määrän.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|70 x 275 x 30
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille