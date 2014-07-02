Mikrokuituliinasetti ikkunapesuriin

Mikrokuituliina sopii käytettäväksi Kärcher WV 50, WV 75 ja WV 1 ikkunapesurisettien suihkepullossa. 2 kpl:n pakkaus.

Mikrokuitupyyhin puhdistaa kaikki sileät pinnat, kuten esimerkiksi ikkunat ja lasipinnat. Suihkupullo, Kärcher ikkunapesuri sekä ikkunanpesuainetiiviste - tuloksena raidattomat ikkunat. Ikkunoiden pesu ei ole ikinä ollut näin helppoa!

Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuinen mikrokuituliina hankaavilla ja pehmeillä kuiduilla
  • Lika irtoaa pinnoilta ja tarttuu liinaan.
  • Hankaavien kuitujen ansiosta lika irtoaa helposti pinnoilta.
  • Pehmeät kuidut maksimoivat liinaan tarttuvan lian määrän.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri valkoinen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 70 x 275 x 30
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Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille