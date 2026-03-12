MJ 145 Multi Jet 3-in-1 -suihkuputki

Kaikki yhdessä: Kärcher 3-in-1 Multi Jet -suihkuputki K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus sekä K 5 Premium Full Control Plus -painepesureihin vm. 2017 tai uudempi.

Nyt muutat vain suihkua - etkä enää suihkuputkea. Multi Jet 3-in-1 –suihkuputkessa yhdistyvät 3 suihkutyyppiä ja voidaan valita viuhkasuihkun, pyörivän pistesuihkun ja pesuaineen levityksen välillä yksinkertaisesti kääntämällä suihkuputkesta. Sopiva paine voidaan säätää helposti pesukahvan painikkeilla.Yhteensopiva K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus -korkeapainepesureiden kanssa, jotka on valmistettu 2017 tai myöhemmin.

Ominaisuudet ja edut
Ohjaus kummassakin kädessä
  • Portaaton paineensäätö älykkäässä pesukahvassa.
Ei tarvetta suihkuputken vaihtoon
  • Suihkun valinta suihkuputkesta kiertämällä
Kolme eri suihkutyyppiä samassa suihkuputkessa
  • Pesuaineen levitys, pyörivä pistesuihku ja säädettävä viuhkasuihku
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 445 x 63 x 63

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Aidat