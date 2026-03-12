MJ 145 Multi Jet 3-in-1 -suihkuputki
Kaikki yhdessä: Kärcher 3-in-1 Multi Jet -suihkuputki K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus sekä K 5 Premium Full Control Plus -painepesureihin vm. 2017 tai uudempi.
Nyt muutat vain suihkua - etkä enää suihkuputkea. Multi Jet 3-in-1 –suihkuputkessa yhdistyvät 3 suihkutyyppiä ja voidaan valita viuhkasuihkun, pyörivän pistesuihkun ja pesuaineen levityksen välillä yksinkertaisesti kääntämällä suihkuputkesta. Sopiva paine voidaan säätää helposti pesukahvan painikkeilla.Yhteensopiva K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus -korkeapainepesureiden kanssa, jotka on valmistettu 2017 tai myöhemmin.
Ominaisuudet ja edut
Ohjaus kummassakin kädessä
- Portaaton paineensäätö älykkäässä pesukahvassa.
Ei tarvetta suihkuputken vaihtoon
- Suihkun valinta suihkuputkesta kiertämällä
Kolme eri suihkutyyppiä samassa suihkuputkessa
- Pesuaineen levitys, pyörivä pistesuihku ja säädettävä viuhkasuihku
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|445 x 63 x 63
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Aidat