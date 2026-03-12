Nyt muutat vain suihkua - etkä enää suihkuputkea. Multi Jet 3-in-1 –suihkuputkessa yhdistyvät 3 suihkutyyppiä ja voidaan valita viuhkasuihkun, pyörivän pistesuihkun ja pesuaineen levityksen välillä yksinkertaisesti kääntämällä suihkuputkesta. Sopiva paine voidaan säätää helposti pesukahvan painikkeilla.Yhteensopiva K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus ja K 5 Premium Full Control Plus -korkeapainepesureiden kanssa, jotka on valmistettu 2017 tai myöhemmin.