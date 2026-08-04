MJ 180 Multi Jet 3-in-1 -suihkuputki

Kärcher 3-in-1 Multi Jet -suihkuputki soveltuu K 7 Smart Control-, K 7 Full Control Plus- ja K 7 Premium Full Control Plus -painepesureihin vuodesta 2017.

Moniin eri käyttötarkoituksiin sopiva: Kärcherin 3-in-1 Multi Jet-suihkuputkessa on portaattomasti säädettävä korkeapaineviuhkasuihku, pyörivä pistesuihku ja pesuaineen levitystoiminto. Sopiva suihku valitaan kääntämällä suihkuputkesta. Paine valitaan kätevästi G 180 Q Full Control Plus -pesukahvan painikkeilla. Sopii K 7 Smart Control-, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus- korkeapainepesureille.

Ominaisuudet ja edut
Ohjaus kummassakin kädessä
  • Portaaton paineensäätö älykkäässä pesukahvassa.
Ei tarvetta suihkuputken vaihtoon
  • Suihkun valinta suihkuputkesta kiertämällä
Kolme eri suihkutyyppiä samassa suihkuputkessa
  • Pesuaineen levitys, pyörivä pistesuihku ja säädettävä viuhkasuihku
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 445 x 63 x 63

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.

Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
  • Puutarha-aidat ja kiviseinät
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Aidat