MJ 180 Multi Jet 3-in-1 -suihkuputki
Kärcher 3-in-1 Multi Jet -suihkuputki soveltuu K 7 Smart Control-, K 7 Full Control Plus- ja K 7 Premium Full Control Plus -painepesureihin vuodesta 2017.
Moniin eri käyttötarkoituksiin sopiva: Kärcherin 3-in-1 Multi Jet-suihkuputkessa on portaattomasti säädettävä korkeapaineviuhkasuihku, pyörivä pistesuihku ja pesuaineen levitystoiminto. Sopiva suihku valitaan kääntämällä suihkuputkesta. Paine valitaan kätevästi G 180 Q Full Control Plus -pesukahvan painikkeilla. Sopii K 7 Smart Control-, K 7 Full Control Plus ja K 7 Premium Full Control Plus- korkeapainepesureille.
Ominaisuudet ja edut
Ohjaus kummassakin kädessä
- Portaaton paineensäätö älykkäässä pesukahvassa.
Ei tarvetta suihkuputken vaihtoon
- Suihkun valinta suihkuputkesta kiertämällä
Kolme eri suihkutyyppiä samassa suihkuputkessa
- Pesuaineen levitys, pyörivä pistesuihku ja säädettävä viuhkasuihku
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|445 x 63 x 63
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Videot
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Aidat