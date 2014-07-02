Multi Power Jet -suihkuputkessa on valittavissa 5 eri suihkutyyppiä: esuaineen levitys, viuhkasuihku, pyörivä pistesuihku, pistesuihku ja leveä matalapaineinen viuhkasuihku. Sopiva suihku voidaan valita yksinkertaisesti suihkuputkesta kiertämällä. Monipuolinen kodin ja pihapiirin erilaisiin puhdistuskohteisiin. Multi Power Jet on yhteensopiva Kärcher K7 - sarjan painepesureille. Ei sovellu Full Control -malleihin.