Pesukahva, 300 bar, 2500 l/h

Kestävä ja erittäin varmatoiminen painepesurin pesukahva, joka on mitoitettu vaativaan käyttöön (300 baaria / 2500 l/h). Sopii myös elintarviketeollisuuteen.

Painepesurin pesukahva, joka tarjoaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn kaikissa olosuhteissa. Kahva takaa vakaan työskentelyn ja äärimmäisen pienen painohäviön myös suurilla vesimäärillä. Varustettu EASY!Lock-yhteensopivilla kierteillä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9