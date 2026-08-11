Pesukahva, 300 bar, 2500 l/h
Kestävä ja erittäin varmatoiminen painepesurin pesukahva, joka on mitoitettu vaativaan käyttöön (300 baaria / 2500 l/h). Sopii myös elintarviketeollisuuteen.
Painepesurin pesukahva, joka tarjoaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn kaikissa olosuhteissa. Kahva takaa vakaan työskentelyn ja äärimmäisen pienen painohäviön myös suurilla vesimäärillä. Varustettu EASY!Lock-yhteensopivilla kierteillä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|300
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9