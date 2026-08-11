Pesukahva EASY!Force, Ex-luokitus

Ergonomisella EASY!Force-mekanismilla varustettu painepesurin pesukahva. Räjähdysalttiisiin olosuhteisiin (Ex) soveltuva malli, jossa on erittäin kestävät keraamiset venttiilikomponentit

Räjähdysalttiisiin työkohteisiin (Ex-luokitus) soveltuva painepesurin pesukahva, joka tarjoaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn myös silloin, kun painepesuri on todella intensiivisessä käytössä. EASY!Force-pesukahva hyödyntää veden omaa painetta tuottamaan tarvittavan kahvan puristusvoiman ja mahdollistaa näin väsymättömän työskentelyn ilman käsiin kohdistuvaa lihasrasitusta. Varustettu EASYLock-yhteensopivilla painepesurin liittimillä sekä turvalukituksella, joka estää liipaisimen tahattoman painamisen. Venttiilin keraamiset komponentit on suunniteltu kestämään intensiivistä työskentelyä kovilla paineilla ja vaihtelevissa lämpötiloissa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
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