Räjähdysalttiisiin työkohteisiin (Ex-luokitus) soveltuva painepesurin pesukahva, joka tarjoaa ergonomisen ja turvallisen työskentelyn myös silloin, kun painepesuri on todella intensiivisessä käytössä. EASY!Force-pesukahva hyödyntää veden omaa painetta tuottamaan tarvittavan kahvan puristusvoiman ja mahdollistaa näin väsymättömän työskentelyn ilman käsiin kohdistuvaa lihasrasitusta. Varustettu EASYLock-yhteensopivilla painepesurin liittimillä sekä turvalukituksella, joka estää liipaisimen tahattoman painamisen. Venttiilin keraamiset komponentit on suunniteltu kestämään intensiivistä työskentelyä kovilla paineilla ja vaihtelevissa lämpötiloissa.