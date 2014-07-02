Pölypussi fleece, 10 kpl, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.
Pölyluokka M. Soveltuu käytettäväksi T 10/1 sekä T 12/1 imureissa. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|10
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|365 x 240 x 85