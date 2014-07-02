Pölypussi fleece, 10 kpl, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Erittäin kestävä, repeämätön 3-kerroksinen fleece-pölypussi, pölyluokka M. Fleece-pölypusseilla pystyy imuroimaan 2 - 3 kertaa enemmän kuin tavanomaisilla, paperisilla pölypusseilla.

Pölyluokka M. Soveltuu käytettäväksi T 10/1 sekä T 12/1 imureissa. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 10
Väri valkoinen
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,6
Mitat (p x l x k) (mm) 365 x 240 x 85