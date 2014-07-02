Pölypussisetti 5 kpl

Kaksikerroksinen paperinen pölypussi erinomaisella suodatuskyvyllä ja korkealla repäisylujuudella. Pakkaus sisältää 5 pölypussia.

Ominaisuudet ja edut
Kaksikerroksinen
  • Ei repeydy helposti
  • Suorituskykyinen suodattimen kapasiteetti
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 5
Väri ruskea
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 120 x 7
Yhteensopivat laitteet
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Kuivan lian imurointi