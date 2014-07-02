Pölypussisetti 5 kpl
Kaksikerroksinen paperinen pölypussi erinomaisella suodatuskyvyllä ja korkealla repäisylujuudella. Pakkaus sisältää 5 pölypussia.
Ominaisuudet ja edut
Kaksikerroksinen
- Ei repeydy helposti
- Suorituskykyinen suodattimen kapasiteetti
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|5
|Väri
|ruskea
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 120 x 7
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi