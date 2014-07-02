Pyörivä pesuharja, nylon, < 800 l/h
Veden paineesta käyttövoiman saava, pyörivä pesuharja, joka irrottaa tehokkaasti likaa pintaa vaurioittamatta. Kestää kuumaa vettä 60 °C saakka. M 18 x 1,5 -kiinnitys. Virtaus 500-800 l/h.
Pyörivä pesuharja sopii erinomaisesti laajojen pintojen puhdistamiseen. Harjausliike irrottaa tehokkaasti likaa ja vähentää veden ja pesuaineen kulutusta. Laadukas harja irrottaa pinttyneen maantiefilmin ja muun lian ajoneuvojen pinnasta ja tuo lisää ulottuvuutta esimerkiksi kuorma- ja pakettiautojen puhdistamiseen.
Ominaisuudet ja edut
Veden paineella toimiva pyörivä harja
- Ei erillistä ulkoista pyöritinmoottoria
- Kompakti koko ja kevyt käsitellä.
Suihkuputken kiinnikkeet (M 16 x 1,5)
- Yksinkertainen ja kestävä rakenne.
Nylonharjakset
- Pinnat suojattu.
Pyörivä liike takaa suuren mekaanisen puhdistustehon
- Erinomainen puhdistustulos.
- Vakioharjoja tehokkaampi ajankäyttö.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|500 - 800
|Materiaali
|Nylon
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
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