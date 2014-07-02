Rotojet-suutin / Turbosuutin, 035
Pyörivä Rotojet-pistesuutin tarjoaa 10 kertaa paremman puhdistustuloksen. Pyörivää liikettä tekevä vesisuihku irrottaa tehokkaasti likaa ja kuljettaa sitä pois pestävältä pinnalta.
Keraaminen suutin sekä laakerirengas takaavat pitkäikäisen käytön. Tämä on vanhempiin pesureihin / liittimiin sopiva malli.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|300
|Paine (bar)
|max. 300
|Lämpötila (°C)
|max. 85
|Suutinkoko ( )
|35
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
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