Vaihtoharjas WB 120 Car and bike

Autojen ja moottoripyörien pesuun: mikrokuituinen vaihtoharjas Kärcher WB 120 pyörivään harjaan.

Innovatiivinen, pehmeä mikrokuituinen vaihtoharjas joka tarrakiinnityksellä on kiinnitettävissä itse levyyn. Konepestävä 60 °C. Soveltuu erityisesti hellävaraista pesua vaativiin kohteisiin kuten autot ja moottoripyörät. Soveltuu myös vanhempaan WB 100 pyörivään harjaan.

Ominaisuudet ja edut
Innovatiivista mikrokuitua irroituslapulla
  • Ensimmäinen vaihdettava ja pestävä tekstiilinen vaihtoharjas pyörivälle pesuharjalle.
Hellävaraista puhdistusta
  • Ideaalinen herkille pinnoille kuten maali.
Irroitettava ja pestävä
  • Konepestävä 60 °C.
Lisävaruste
  • Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
  • Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Tekstiilin koostumus 75% polyesteri, 25% polyamidi
Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 153 x 153 x 39
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun