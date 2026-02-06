Vaihtoharjas WB 120 Car and bike
Autojen ja moottoripyörien pesuun: mikrokuituinen vaihtoharjas Kärcher WB 120 pyörivään harjaan.
Innovatiivinen, pehmeä mikrokuituinen vaihtoharjas joka tarrakiinnityksellä on kiinnitettävissä itse levyyn. Konepestävä 60 °C. Soveltuu erityisesti hellävaraista pesua vaativiin kohteisiin kuten autot ja moottoripyörät. Soveltuu myös vanhempaan WB 100 pyörivään harjaan.
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivista mikrokuitua irroituslapulla
- Ensimmäinen vaihdettava ja pestävä tekstiilinen vaihtoharjas pyörivälle pesuharjalle.
Hellävaraista puhdistusta
- Ideaalinen herkille pinnoille kuten maali.
Irroitettava ja pestävä
- Konepestävä 60 °C.
Lisävaruste
- Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
- Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|75% polyesteri, 25% polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|153 x 153 x 39
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun